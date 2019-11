Stefan Kronen hat die Qual der Wahl beim SuS Niederbonsfeld

Hattingen. Bis auf einen Spieler sind beim SuS Niederbonsfeld alle Mann an Bord. Es kommt aber die Abwehr an, aber bislang half keines der Systeme.

18 Spieler begrüßte Niederbonsfelds Trainer Stefan Kronen nach dem spielfreien Wochenende in dieser Woche beim Training. Bis auf Guido Amade und Martin Weiß stehen für das Heimspiel gegen den SV Teutonia Überruhr (So., 15 Uhr) alle Spieler bereit. SuS-Coach Kronen hat also die Qual der Wahl.

„Ich hoffe, dass ich jetzt auch die richtige Elf auf das Feld schicke“, sagt Kronen. Vor allem in der Defensive gilt es, die richtige Auswahl zu treffen, denn gerade in der Abwehr haperte es zuletzt. Die Bonsfelder kassierten in den vergangenen Partien zu viele Gegentore. „Dabei war es egal, ob wir mit Dreier-, Vierer- oder Fünferkette gespielt haben. Wir haben ja keine taktischen Fehler gemacht, es waren nur individuelle Patzer.“

SuS möchte wieder mal einen Heimsieg schaffen

Gegner Teutonia Überruhr ist mit dem SuS punktgleich (beide haben 14 Zähler), die Gäste stehen aber aufgrund der besseren Tordifferenz einen Platz vor den Blau-Weißen. „Ich würde unserem Heimpublikum aber gerne mal wieder drei Punkte präsentieren“, sagt Kronen.