Statt Velbert: Tim Wasserloos schließt sich der SG Welper an

Die SG Welper bekommt zur Rückrunde noch einmal Verstärkung in ihrem Kader: Tim Wasserloos hat sich dem Tabellenführer der Bezirksliga angeschlossen. Der Stürmer war zuletzt beim TuS Hattingen aktiv, allerdings nur noch in der zweiten Mannschaft. Eigentlich wollte der 20-Jährige sich der SSVg Velbert anschließen.

In Velbert war der Torjäger bereits beim Probetraining. Er war dort für die zweite Mannschaft vorgesehen, in der Bezirksliga. Die Oberliga-Mannschaft sucht zurzeit auch noch in der Offensive und legt möglicherweise nach. „Dann hat sich Tim aber gegen Velbert entschieden und sich uns angeschlossen“, erzählt der Welperaner Trainer Seung-Man Hong. Er freut sich über den Zugang, der sich nun bei der SG angemeldet hat und daher bis zum Sommer auch für keinen anderen Verein spielen kann.

Im Sommer wollte der Stürmer in die Westfalenliga

Im vergangenen Sommer war Wasserloos bereits auf dem Absprung vom TuS Hattingen in die Westfalenliga zur Concordia Wiemelhausen. Da er nach einer langwierigen Verletzung (Schambeinentzündung) aber noch Trainingsrückstand hatte, kehrte er kurz vor Saisonbeginn doch zurück zum TuS Hattingen, wo es unter dem Trainer Marius Kundrotas laut dem Spieler sportlich nicht gepasst habe.

Welpers Trainer Hong coachte Wasserloos zu seiner Zeit beim TuS schon einmal und schätzt seine Qualitäten. „Er bringt eine Note mit, die wir gut gebrauchen können. Er ist schnell, kann sich auf dem Flügel durchsetzten und ist torgefährlich.“ Für die Breite des Kaders sei es ebenfalls gut, in der Hinrunde musste die SG paarmal improvisieren.

Neuzugang hat sich im ersten Testspiel verletzt

Als der neue Spieler am vergangenen Sonntag bereits im Testspiel gegen die Sportfreunde Niederwenigern zum Einsatz kam, zog er sich allerdings eine kleine Muskelverletzung zu und muss kurze Zeit pausieren, wie Hong erzählt.