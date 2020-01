Hattingen. Bei der Stadtmeisterschaft Hattingen bietet der Ausrichter kein Bier an, Alkohol und Sport gehörten nicht zusammen. Die Kritik ist weiter groß.

Stadtmeisterschaft ohne Bier: Ausrichter ist vorbereitet

Wenn ab Samstag der Ball im Schulzentrum Holthausen zur Hattinger Hallenstadtmeisterschaft rollt, gibt’s neben dem Spielgeschehen eine Premiere: der Ausrichter Hedefspor Hattingen bietet kein Bier mit Alkoholgehalt an. Diese Entscheidung schlug im Vorfeld hohe Wellen und sorgte für scharfe Kritik. Die Fachschaft Fußball steht hinter der Entscheidung und der Ausrichter, der anfangs selbst noch skeptisch war, hat im Vorfeld keine Sorgen.

Veli Kutlu, der Vorsitzende von Hedefspor Hattingen, hat seine anfängliche Skepsis zum ausbleibenden Bierausschank bei der Hallenstadtmeisterschaft abgelegt. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

„Wir beteiligen uns an einer Aktion des DOSB und weiteren Sportverbänden. Es ist nichts Neues und ich habe nur positives Feedback bekommen“, erzählt Veli Kutlu, der neue Vorsitzende von Hedefspor. Die Vorstandskollegen seien angesprochen worden, warum man diesen Schritt gehe. „Die Sache steht uns im Vordergrund, dass Alkohol und Sport nicht zusammengehören. Nicht, dass es von uns als Verein kommt“, betont Kutlu. Er denkt, das Thema habe aber dadurch höhere Wellen geschlagen.

Trainer eines Vereins wird deutlich

In der Fußballszene gab es seit der Bekanntgabe des ausbleibenden Bierausschanks viel Unverständnis. Stefan Kronen, Trainer des SuS Niederbonsfeld sagt dazu deutlich: „Das Verbot wird bestimmt einige abschrecken. Fußball und ein Bier ist unsere Fußballkultur, die man in diesem Jahr unterdrücken möchte.“

Bedenken, dass Zuschauer fernbleiben oder sich Gäste demonstrativ vor den Eingang stellen und selbstmitgebrachtes Bier trinken, habe Kutlu nicht. „Die Zuschauer kommen wegen der Stadtmeisterschaft und nicht wegen des Bieres. Unser Profit wird aber wohl geringer ausfallen“, so Kutlu. Der Verein bietet drei Sorten alkoholfreies Bier an. Und in der Halle sowie im Umkleidebereich herrscht ohnehin striktes Glasflaschenverbot.

Hedefspor Hattingen legt Infomaterial zur Aktion aus

Zur Aktion legt der Verein Infomaterial aus, was sich jeder anschauen kann. „Wir müssen uns vor Ort auch nicht rechtfertigen“, betont Kutlu. Er schätzt, dass ein Verein in Zukunft eine kleinere Hürde habe, wenn der Schritt einmal gegangen ist und wiederholt werden soll.