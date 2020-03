Sportfreunde Niederwenigern können es auswärts doch noch

Hattingen. Der erste Sieg in der Fremde zeigt erneut die Entwicklung der Hattinger. Sie werden jetzt auch noch mehr Punkte holen. Ein Kommentar.

Es ist ein Ruck durch die Mannschaft der Sportfreunde Niederwenigern gegangen. Seit der Rückrunde zeigen sie sich gestärkt, wobei sie an ihrer Spielweise nur wenig verändert haben. Der nun erste Auswärtssieg in der Oberliga gegen den FC Kray stärkt sie mental weiter.

Es ist zwar – mit Verlaub – nicht wirklich damit zu rechnen, dass jetzt plötzlich die ganz große Aufholjagd beginnt und die Wennischen sich am Ende doch noch retten werden. Doch ganz bestimmt wird die Punktzahl mindestens noch zweistellig und vielleicht gelingt es den Sportfreunden dann ja wenigstens, nicht als Letzter in die Landesliga abzusteigen. Die jüngsten Leistungen bestätigen diese These.