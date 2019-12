Hattingen. Zum Jahresabschluss waren mehrere Formationen beim Klaus-Spengler-Pokal und haben sich gut präsentiert. Einige Paare wechseln nun ihre Klasse.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sportakrobaten des PSV Ennepe holen Medaillen in Mainz

17 Sportlerinnen, zwei TrainerInnen, eine Kampfrichterin und ein Fanclub machten sich unter der Fahne der Sportakrobaten des PSV Ennepe auf den Weg nach Mainz. Dort traten einige Formationen der Hattinger beim Klaus Spengler-Pokal zum letzten Wettkampf in diesem Jahr an und hinterließen noch einmal einen guten Eindruck.

Der SAV Mainz-Laubenheim richtete den Mannschaftswettkampf mit über 70 Formationen aus. In der D-Klasse gingen Maxi Falke und Kira Grunert auf die Matte, turnten eine sehr ordentliche Übung und konnten sich so über die Bronze-Medaille freuen. Dies war der letzte Wettkampf in der D-Klasse für die beiden, ab dem nächsten Jahr geht es in die Nachwuchs-Klasse.

Mehrere Formationen unter 14 Jahren

In der Altersklasse bis 14 Jahren gingen Hanna Kaminski, Henrike Florschütz und Lene Hong an den Start. Dies war der erste Wettkampf dieser Damen-Gruppe im Nachwuchsbereich. Trotz großer Aufregung turnten sie ihre Choreographie sicher und sauber – ein guter Start in der Nachwuchsklasse. Ebenfalls in der Altersklasse bis 14 Jahren gingen Lana Kapust, Frida Schweighöfer und Johanna Florschütz an den Start und turnten ihre Übung ausdrucksstark und sicher. Für diese drei ist es der letzte Wettkampf in der Nachwuchs-Klasse, ab dem nächsten Jahr turnt diese junge Damen-Gruppe in der Vollklasse. Leni Jürges und Paula Bracht waren ein weiteres Duo in der Altersklasse und mit sauberen Elementen.

Den allerersten Wettkampf als Damen-Paar in der Altersklasse bis 14 Jahren im Nachwuchs bestritten Emilia Lazar und Hannah Frick. Emilia Lazar, die jahrelang als Oberfrau im Mixed-Paar erfolgreich war, gab ihr Debüt als Unterfrau, für ihre Partnerin Hannah Frick war es als Sechsjährige der erste Wettkampf überhaupt. Sie überzeugten mit einer sehr schönen Choreografie und gut geturnten Elementen.

Duo holt Gold nach Ausfall ihrer Triopartnerin

In der Altersklasse über 14 Nachwuchs gingen Lilli Schroll und Jana Köhler an den Start. Aus einer Damen-Gruppe wurde hier ein Damen-Paar, da Florina Lazar krankheitsbedingt nicht starten konnte. Diese Umstellung machte sich aber kaum bemerkbar, denn am Ende nahm das Duo die Goldmedaille mit nach Hattingen. Als weitere Damen-Gruppe dieser Altersklasse im Nachwuchs gingen Irem Turan, Ina Tobola und Solveig von Roznowski auf die Matte. Aufgrund ihrer dynamischen und fast fehlerfreien Übung freuten sie sich über den dritten Platz.

Die Trainer Carolin Schwätzer und Sunny Emilio Gemmink waren äußerst zufrieden mit den Leistungen ihrer Sportlerinnen. Alle Formationen haben sauber und konzentriert geturnt. Und aufregend ist ein Wettkampf immer. Zumal alle Formationen vor einem Kampfgericht, welches jeden kleinsten Fehler, Wackler und auch jede Unsicherheit sieht und auch bewertet, ihre Übung turnen müssen. Die Musik muss zur Choreografie passen, die Wettkampfanzüge müssen zur Musik passen. Die Zeitvorgabe von zweieinhalb Minuten muss exakt eingehalten werden. Ansonsten gibt es Zeitstrafen. Sogar die Größe der Paare zueinander muss passen, weshalb sich immer wieder neue Formationen finden.