Spitzenreiter Bayer Wuppertal II zu stark für TuS Hattingen

Die Volleyball-Herren des TuS Hattingen sind gegen Spitzenreiter SV Bayer Wuppertal II leer ausgegangen. 0:3 hieß es am Ende. Dabei lagen die Hattinger jeweils in Front und zwangen die Favoriten anfangs sogar kurz in die Verlängerung.

Das Team von Melanie und Martin Tritthart präsentierte sich trotz der glatten Niederlage gut. Der Trainer zeigte sich daher auch zufrieden. „Wir haben in den Sätzen immer jeweils vorne gelegen“, freute er sich. Seine Mannschaft habe ordentliche Bälle gespielt, wurde dann aber nervös, wenn es in die Entscheidung ging.

Hattinger sind in den entscheidenden Momenten nervös

„Es ist ärgerlich, dass wir in diesen Situationen nicht punkten konnten“, sagte Tritthart und fügte an: „Wenn wir vorne lagen, haben die Jungs gesehen, dass die Gegner nach und nach kommen. Anfangs hatten die gar nicht gut ausgesehen.“ Dass es nicht erneut für einen Punkt gegen ein Spitzenteam reichte, sei schade, aber verkraftbar. Immerhin bleibt der TuS auf Platz drei.

Tritthart sah eine gute Feldabwehr seiner Mannschaft. „Die Jungs haben sich nach den Bällen gestreckt und einige rausgeholt“, sagte er. Der Einsatz stimmte und mittlerweile weiß er auch, wen er wo einsetzen kann. Das war im Hinspiel, zum Auftakt in die neue Saison, noch nicht der Fall. Die Mannschaft musste sich erst noch finden, hat sich aber nun gefunden. Der Trainer kennt die Stärken, so dass die Niederlage nicht mehr so deutlich ausgefallen ist, wie noch im September. „Die Entwicklung ist klar zu erkennen. Alles wissen nun, was sie tun müssen“, freut sich Tritthart.

Wuppertal zeigt sich stark am Netz

Die Wuppertaler erstarkten allerdings während der Sätze zunehmend. Den letzten Punkt im dritten Satz schafften sie durch einen Block, der gut am Netz stand. Dem TuS war zuvor ein Block misslungen und der Ball nicht sauber verarbeitet worden. Sebastian Haarmann versuchte es dann mit Wucht, war aber nicht mehr erfolgreich. Bayer machte zu, wie generell zum Abschluss der drei Sätze. Der TuS hatte es mitunter schwer, durch die langen Arme der Gegner durchzukommen.

Nach der guten Hinrunde möchte der TuS seine weitere Rückrunde nun ebenfalls positiv gestalten. „Wir sind auf einem guten Level angekommen, wollen aber auch nicht übermütig werden“, warnt Tritthart. Ziel sei es, hinter den beiden Spitzenteams zu bleiben, gegen die es Niederlagen setzte. Eine weitere mussten die Hattinger gegen den Werner SC einstecken. Auf den treffen sie am kommenden Samstag (15 Uhr, Wiehagenschule). Dann wollen die Rot-Weißen zeigen, dass die stabil sind und sich für die Niederlage in der Hinserie revanchieren.

So haben sie gespielt

TuS Hattingen – SV Bayer Wuppertal II 3:0

Sätze: 24:26, 20:25, 21:25.

TuS: Komp, Tritthart, Wochnik, Haarmann, Mack, Sotzek, Siebelhoff, Dormann.