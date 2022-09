Frauenfußball Kreisliga A Derby in Sprockhövel

Wilde 13 Sprockhövel (in schwarz) spielt gegen VfL Gennebreck (in rot) Frauenfußball im Kreisliga A Derby auf dem Sportplatz an der Albringhauser Straße in Sprockhövel am Sonntag, 18. September 2022. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services