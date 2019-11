Hattingen. Trotz spielerischer Schwierigkeiten gewinnt die SG gegen die Baskets Schwelm III ungefährdet. Für Trainer Schmale gibt es keine Konkurrenz mehr

SG Welper marschiert weiter Richtung Meisterschaft

Der Sportgemeinschaft Welper ist die Meisterschaft in der Basketball-Kreisliga kaum noch zu nehmen. Das Team von Trainer Ronnie Schmale siegte am Sonntagabend gegen die RE Baskets Schwelm III mit 65:46 und holte damit den siebten Sieg im siebten Spiel.

„Eigentlich kann uns keiner mehr aufhalten“, sagte Ronnie Schmale. „TG Voerde II hatten wir zuletzt noch auf der Rechnung, aber nun hat Voerde zum zweiten Mal verloren. Wir müssten jetzt schon sehr viel liegen lassen.“

Welperanern reicht eine durchschnittliche Leistung

Gegen die Gäste aus Schwelm reichte am Sonntag eine mittelprächtige Leistung zu zwei Punkten. Die Welperaner, die ohne ihre jungen Talente Markus Bartkus, Daniel Schmischke und Max Antoni auskommen

mussten, produzierten vor allem in der Offensive viele Fehler. Es schlichen sich ungewohnte Ungenauigkeiten ein. Viele unnötige Ballverluste und unsaubere Abschlüsse prägten diesmal das Spiel der Grün-Weißen.

Die Sportgemeinschaft beweist einmal mehre ihre Defensivstärke

„Wir waren etwas eingerostet“, sagte Ronnie Schmale. „Normalerweise hätten wir die Partie deutlicher gewinnen müssen.“

Wieder einmal stark präsentierten sich die Gastgeber in den Defensive. Erneut schafften es die Welperaner weniger als 50 Punkte zuzulassen. „In diesem Bereich läuft es gut, wir haben die 50er-Grenze bisher in keinem Spiel überschritten“, erklärt der Trainer.

Schmale-Team, bringt das Spiel clever und souverän zu Ende

Ein guter Start in die zweite Hälfte und eine abgeklärte Leistung in den abschließenden zwölf Spielminuten waren dann ausschlaggebend für den souveränen Triumph der Sportgemeinschaft gegen den Tabellenvierten der Kreisliga. „Da sind wir dann letztlich entscheidend weggezogen und dann gab es auch keine Zweifel mehr, wer di eses Spiel gewinnen wird“, erklärte der SG-Spielertrainer.

TSG Sprockhövel empfängt die Grün-Weißen zum Derby

Für die Grün-Weißen geht es schon am Donnerstagabend weiter, dann steht das Spiel gegen die TSG Sprockhövel an. Los geht es um 20.20 Uhr in der Glückauf-Halle. „Dieses Spiel müssen wir gewinnen“, sagt Ronnie Schmale. „Diese Partie sollte eine eindeutige Angelegenheit werden.“

Die Sprockhöveler belegen den sechsten, und damit den letzten Platz in der Liga. Die TSG verlor alle bisherigen Begegnungen. Das erste Spiel zwischen den beiden Teams fand nicht statt, da die Sprockhöveler die Partie absagten.

Voerde und Witten warten noch

Zwei weitere Spiele stehen für die Sportgemeinschaft dann noch in diesem Jahr an. Am 3. Dezember geht es für die Welperaner zur TG Voerde II und am 15. Dezember erwarten sie die Witten Baskets.

„In den Spielen gegen diese beiden Teams geht es immer etwas enger zu. Dennoch sollten wir auch diese Partien gewinnen.“ Und dann würde dem Aufstieg in die Bezirksliga noch weniger entgegen stehen.

SG Welper - RE Baskets Schwelm III 65:46

SGW: Klippstein, Köller, Bernatzki, Löschner, Rath, Schmale, Müller, Fürst, Erlemeann, Schreiber, Hartbecke.