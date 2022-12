SF Niederwenigern: Zwei Unentschieden vor wichtigen Duellen

Hattingen/Sprockhövel. Der SFN-Nachwuchs spielt um den Verbleib in der Leistungsklasse. Am Wochenende besteht eine große Chance – das gilt auch für die TSG Sprockhövel.

Zwei Spiele, zwei Remis. Die A-Jugend der SF Niederwenigern trennte sich mit einem 0:0-Remis am Mittwochabend von der DJK Adler Union Frintrop. Ein Ergebnis, welches auch dem Tabellenstand in der Leistungsklasse entspricht.

Dort steht das Team von Mario Hinkelmann mit zehn Punkten aus acht Spielen auf dem sechsten von insgesamt zwölf Plätzen. Frintrop hat dreizehn Zähler und liegt damit eine Position weiter oben. In Richtung Aufstieg wird für die U19 der SFN wohl nichts mehr gehen.

Der Blick richtet sich also nach unten: Denn der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nur drei Punkte. Auf diesem Rang steht aktuell der FC Stoppenberg und somit der Gast am kommenden Sonntag (10.30 Uhr).

B-Jugend geht in Führung und holt dann einen Rückstand auf

Die B-Jugend ging in der Leistungsklasse gegen den FC Kray durch ein Tor von Ayaz Jankir zwar in Führung (13. Minute), geriet dann aber in der zweiten Hälfte ins Hintertreffen. Elias Dubberke sicherte mit seinem Tor aber noch den Ausgleich. Das Team steht mit 15 Zählern auf dem siebten von 17. Rängen. Gleich sechs Teams steigen ab. Aktuell haben die Hattinger fünf Punkte Vorsprung auf die bedrohte Zone. Am Samstag empfangen sie Fortuna Bredeney (14 Uhr) und somit den Drittletzten.

TSG Sprockhövel ist im Westfalenpokal in der Favoritenrolle

Im Fokus stehen am Wochenende aber auch die Spiele der TSG Sprockhövel. Sowohl die A-Jugend als auch die B-Jugend sind im Westfalenpokal gefordert, während die C-Jugend in der Landesliga beim VfB Waltrop II antritt. Die U19 spielt gegen Landesligist SG Wattenscheid 09, die U17 gegen Bezirksligist VfR Wellensiek.

