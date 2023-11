Schalke: Elgert-Team enttäuscht gegen die TSG Sprockhövel

Gelsenkirchen. Zum zweiten Mal in dieser Saison unterliegen die Bundesliga-A-Junioren des FC Schalke 04 einem Männer-Oberligisten. Nur Philip Buczkowski trifft.

Was in früheren Jahren nahezu undenkbar war, ist am Samstag schon zum zweiten Mal in dieser Saison passiert. Die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 haben ein Testspiel gegen einen Männer-Oberligisten verloren.

Nach dem 0:2 im September gegen den Mülheimer FC 97, den Aufsteiger aus dem Niederrhein, setzte es für die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert diesmal eine 1:2 (1:1)-Niederlage gegen die TSG Sprockhövel, den Oberliga-14. aus Westfalen.

Klasse-Tor: Joshua Perea Torres trifft auf Schalke zum 1:0 für die TSG Sprockhövel

Die königsblauen A-Junioren, die diese Begegnung einschoben, weil Borussia Dortmund um Verlegung des Bundesliga-Revierderbys gebeten hatte, da mehrere Spieler bei der U-17-Weltmeisterschaft in Indonesien sind, boten über weite Strecken eine schwache Leistung. Der erste Beweis: Zaid Amoussou-Tchibara musste schon nach 14 Minuten wieder runter und seinen Platz für Bruno Numbisie räumen.

Immerhin schaffte es das Schalker U-19-Team, den 0:1-Rückstand, der nach einem tollen 19-Meter-Schuss von Joshua Perea Torres gefallen und bei dem Torwart Luca Podlech chancenlos gewesen war (31.), vor der Pause auszugleichen. Max Grüger bereitete so vor, dass Philip Buczkowski leichtes Spiel hatte, um im Schatten der Veltins-Arena auf dem Kunstrasen-Platz 6 zum 1:1 zu vollenden (43.).

Während es im ersten Abschnitt auf beiden Seiten weitere Möglichkeiten gegeben hatte, passierte nach der Pause nicht mehr sehr viel. Bis zur 89. Minute: Sprockhövels Aleksandar Gudalovic setzte sich auf der linken Seite durch, zog Richtung Tor, überwand Schalkes Keeper Johannes Siebeking und markierte damit den 2:1-Siegtreffer für die TSG, deren Trainer Yakup Göksu nach dem Schlusspfiff sehr zufrieden war.

So haben sie gespielt:

Tore: 0:1 Joshua Perea Torres (31.), 1:1 Philip Buczkowski (43.), 1:2 Aleksandar Gudalovic (89.).

FC Schalke 04 U 19: Podlech (37. Yusufu, 70. Siebeking) - Bulut, Karaca (46. Becker), Barthel (64. Doulashi), Khadr, Likaj (46. Hadzha), Amoussou-Tchibara (14. Numbisie), Grüger (79. Brusdeilins), Dörr (46. Jann), Gashi (46. Osmani), Buczkowski (64. Ofori).

TSG Sprockhövel: Höh – Hendel (77. Perea Torres), Canbulut, Müller, Friedenberg (60. Papadopoulos), Gudalovic (60. Gilani), Dogan (80. Hendel), Sauer, Mousa, Arifi, Perea Torres (60. Duran, 70. Gudalovic).

