SC Oberstüter trauert um gute Seele Hans „Öhme“ Kattenstein

Der SC Oberstüter trauert um sein langjähriges Vorstandsmitglied Hans „Öhme“ Kattenstein. Der bis zuletzt als Kassierer tätige Hattinger ist am 21. Januar im Alter von 78 Jahren plötzlich verstorben. Am Freitag wurde seine Beerdigung von vielen ehemaligen Weggefährten begleitet.

Für die Vereinskameraden war die Nachricht ein Schock. Denn Kattenstein, der bereits kurz nach der Gründung des SCO (1954) dem Verein beitrat, galt als die gute Seele rund um den Sportplatz in Oberstüter. „Er war das Herz des Vereins“, sagte der Vorsitzende Andreas Scheibe.

Kattenstein war oft am Platz in Oberstüter

Vier- bis fünfmal in der Woche ist Kattenstein am Platz gewesen, hat sich um vieles im Verein gekümmert, für den er lebte. „Er hat immer irgendwelche Arbeiten gemacht. Wir wissen gar nicht, wie wir das auffangen können“, so Scheibe. Seit 1957 war er mit einer kurzen Unterbrechung von drei Jahren Kassierer im Vorstand.

Nachdem der SCO seine erste Mannschaft 2016 aus dem Spielbetrieb zog, kickten noch Alte Herren. Ein paar Mitglieder kamen dazu, die Kattenstein integrierte. „Er konnte gut auf jemanden zugehen“, erinnert sich Scheibe. Wenn die Alten Herren Training hatten, war Kattenstein stets vor Ort, auch hinter der Theke im Vereinshaus für seine Kameraden.

Viele ehemalige Weggefährten unter den Trauergästen

Die Trauerfeier in der Berger Kapelle in Hattingen wurde von mehr als 100 Gästen besucht. Darunter waren auch ehemalige Spieler des SCO, Vertreter anderer Vereine, der Fachschaft Fußball und Schiedsrichter. Unter anderen Fabian Vogelbruch, der letzte Trainer der ersten Mannschaft.

„Es zeigt, wie beliebt Hans Kattenstein war. Er war immer für uns da, wir konnten ihn für alles ansprechen“, so Vogelbruch. Er habe noch kurz vor seinem Tod mit dem Urgestein des Vereins telefoniert. Bis zuletzt war das Vorstandsmitglied auch am Platz, weshalb sein Versterben viele überraschte.