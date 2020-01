Sprockhövel. Der ehemalige Nachwuchskicker aus dem Baumhof schließt sich dem Landesligisten an. Er kommt aus Amerika zurück – und aus einer Fußballpause.

SC Obersprockhövel verpflichtet Ex-TSG-Spieler Jonas Seitz

Der Fußball-Landesligist SC Obersprockhövel hat seinen Kader noch einmal verstärkt. Mit Jonas Seitz ist ein junger Spieler verpflichtet worden, der zuletzt eine Fußballpause eingelegt hatte und davor bei der TSG Sprockhövel in der A-Jugend am Ball war.

Mit den Sprockhövelern hat Seitz in der Westfalenliga gespielt. Der 19-Jährige war danach nicht vor Ort aktiv, da er eine Zeit lang in Amerika war. Nun ist er zurück in Sprockhövel und hat sich dem SCO angeschlossen.

Flexibel einsetzbar in Abwehr und Mittelfeld

„Er ist im Mittelfeld und in der Abwehr flexibel einsetzbar“, schätzt der Sportliche Leiter der Obersprockhöveler, Jörg Niedergethmann, den neuen Spieler ein.