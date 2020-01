SC Obersprockhövel und Hiddinghauser FV kicken in Hagen

Wenn am Wochenende der Ball in Hagen bei den Hallenmasters rollt, sind auch zwei Vereine aus Sprockhövel mit dabei. Der SC Obersprockhövel und der Hiddinghauser FV spielen um den Titel mit.

Die Teams gehen beide ohne ein großes Ziel in das Turnier. Der SCO trainiert parallel sogar mit dem Teil der Mannschaft, die nicht spielt, auf dem heimischen Platz am Schlagbaum. Denn in der Vorbereitung auf die Rückrunde wird das Pensum noch einmal hochgefahren. „Es werden nur diejenigen spielen, die Lust haben“, sagt der Sportliche Leiter Jörg Niedergethmann. Fußballer, die angeschlagen sind oder sogar noch verletzt, sollen auch nicht in der Halle eingesetzt werden. Sie trainieren parallel normal.

SC Obersprockhövel trainiert parallel zum Turnier

Beim Turnier des FSV Gevelsberg hat der SCO eine gemischte Mannschaft spielen lassen, aus erster und zweiter Garnitur. Beim WAZ-Pokal Ende Dezember gefiel Niedergethmann die Leistung nicht so sehr. Die Meisterschaft stehe ohnehin im Fokus der Grünen.

So sieht es auch Frank Dichtiar, der Trainer des Hiddinghauser FV. „Wir werden das Turnier in Hagen genießen und Spaß haben. Vielleicht können wir den einen oder anderen der Großen ein bisschen ärgern.“ Für den HFV war es ein wenig überraschend, dass er beim Turnier in Gevelsberg gewonnen hat. Die Spieler hätten richtig Lust gehabt und eine gute Figur abgegeben, erzählte Dichtiar. Zudem wurde Torjäger Toni Exposito zum Spieler des Turniers gewählt.

Leistung des Hiddinghauser FV macht dem Trainer Mut

Die Leistung des A-Ligisten gibt dem Trainer Mut, dass sein Team bei den nun anstehenden Hallenmasters nicht abgeschlagen ist. „Wir haben kompakt verteidigt und schnell umgeschaltet, so dass wir in viele Eins-gegen-eins-Situationen gelangt sind. Da haben wir mit Toni Exposito auch einen Spieler, der das ganz gut kann und gleichzeitig noch einen guten Abschluss hat“, sagt Dichtiar.