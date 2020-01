SC Obersprockhövel sichert sich Dienste von Lamine Diame

Der Fußball-Landesligist SC Obersprockhövel hat sich zur Rückrunde verstärkt. Der Außenbahnspieler Lamine Diame hat sich der Mannschaft vom Schlagbaum angeschlossen. Damit wird der Konkurrenzkampf in der Rückrunde neben den zurückkehrenden Verletzten zusätzlich belebt.

Der 20-Jährige kommt vom Oberligisten SC Velbert, wo er sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft (Kreisliga A) zum Einsatz kam. Nachdem Andreas Berkenkamp als Co-Trainer die Nachfolge des zurückgetretenen Patrick Knieps übernommen hatte, soll es ein Gespräch mit dem Spieler gegeben habe. Diame habe sich dann entschieden, zu wechseln, erzählt Jörg Niedergethmann, der sportliche Leiter des SCO und verrät: „Wir waren auch im Sommer schon an ihm dran.“ Damals wechselte er von der TSG Sprockhövel nach Velbert.

Zugang bringt hohe Geschwindigkeit mit

Nun ist er also zum Kader der Obersprockhöveler gestoßen. „Er hatte auch noch zwei Angebote, höher zu spielen, sich dann aber für uns entschieden“, sagt Niedergethmann. Auf der Außenbahn könne er dem SCO weiterhelfen. „Uns ist durch unsere Ausfälle in der Hinrunde die Geschwindigkeit abhanden gekommen.“ Außerdem ist Diame ein Linksfuß, der dem Verein zuletzt noch auf der Außenbahn fehlte.

Zur Rückrunde werden auch wieder die zuletzt verletzten Niklas Niedergethmann, Moritz Schrepping und Leon Tank voll belastbar ins Geschehen eingreifen können. Auch Robin Kost ist nach seinem schweren Trainingsunfall und einem Wadenbeinbruch wieder ins Training eingestiegen. Der Konkurrenzkampf wird also größer. Dadurch erhofft sich der Verein eine höhere Leistungsdichte.

Gespräche mit A-Jugendlichen und möglichen Neuzugängen

Zudem möchte Jörg Niedergethmann am Wochenende Gespräche mit ein paar A-Jugendlichen führen, um über mögliche Einsätze in der Zukunft zu sprechen. Dadurch, dass mit Robert Wasilewski ein neuer Trainer zum Sommer feststeht, beginnen schon früh die Planungen für die neue Saison. „Wir sind schon mögliche Namen durchgegangen und haben Kontakt zu Spielern aufgenommen“, sagt Niedergethmann.