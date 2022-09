SC Obersprockhövel erwartet blitzschnelle YEG-Konter

YEG Hassel gegen den SC Obersprockhövel: Das Duell gab es in dieser Saison schon in der Fußball-Westfalenliga. Nun treffen die beiden Mannschaften im Westfalenpokal aufeinander.

Sprockhövel/Hattingen. Der SC Obersprockhövel ist im Westfalenpokal gegen YEG Hassel gefordert, die SG Welper, der TuS Hasslinghausen und der VfL Gennebreck im Pokal.

Das Spiel des SC Obersprockhövel am vergangenen Wochenende war mitreißend. Der Last-Minute-Ausgleich gegen Concordia Wiemelhausen ist einer dieser Momente, der Mannschaften noch enger zusammenschweißt.

Dies wird der SCO auch am heutigen Mittwoch brauchen, wenn in der dritten Runde des Westfalenpokals YEG Hassel zu Gast ist (19.30 Uhr). Das gleiche Duell gab es auch schon am zweiten Spieltag der Westfalenliga, damals gewannen die Sprockhöveler mit 4:1.

SC Obersprockhövel kennt die schnellen Spieler von YEG Hassen

„Wir wissen also, was auf uns zukommt. Wir gehen davon aus, dass wir mehr Ballbesitz haben werden, weil der Gegner vorne technisch starke und schnelle Spieler haben. Sie werden auf Konter spielen“, so der Sportliche Leiter Jörg Niedergethmann.

Zur gleichen Zeit ist die SG Welper heute im Kreispokal bei A-Ligist DJK Adler Riemke gefordert, im Hagener Kerispokal tritt der TuS Hasslinghausen beim B-Ligisten SF Westfalia Hagen und am Donnerstag der VfL Gennebreck beim B-Ligisten SG Boelerheide an (beides 19.30 Uhr).

