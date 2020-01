SC Obersprockhövel besiegt die TSG Sprockhövel im Finale

Die Obersprockhöveler Jungs rissen die Arme hoch und hatten ein Lächeln im Gesicht. Sie haben sich gegen Lokalrivale TSG Sprockhövel 2:1 durchgesetzt und bei der Hallenkreismeisterschaft der B-Junioren den Pokal gewonnen. Ein Schritt in die Richtung, die der SCO mit der B-Jugend einschlagen möchte.

„Das ist grandios und eine Stufe auf unserem Weg, mit der B-Jugend aufzusteigen. Das ist unser Ziel. In der Kreisliga A steht sie auf Platz eins“, sagt Jugendleiter Jose Ferrinho. Betreuer Michael Memmen erzählt, dass der SCO eigentlich ohne Erwartungen zum Turnier gefahren ist. „Wichtiger war uns, dass die Jungs Spaß haben und sich niemand verletzt. Das Endspiel gegen die TSG war dann aber Motivation genug“, so Memmen. Spielerisch überzeugte der SCO im gesamten Turnier, mit drei Siegen in der Vorrunde und einem 2:0-Sieg gegen den TuS Ennepetal im Halbfinale. Das Zusammenspiel, die Laufbereitschaft und das Umschaltverhalten stimmten.

Ein hochkarätiges Turnier in Gronau

Die TSG Sprockhövel kann mit dem zweiten Platz gut leben. Denn sie war gleich an zwei Turnieren im Einsatz und hat so ihren Kader aufgeteilt. In der Halle in Hagen gewann die TSG die Vorrunde alle drei Spiele, ehe sie im Halbfinale ein 3:1 gegen die Spielvereinigung Hagen nachlegte. Im Finale erzielte Joshua Tollas dann erst in der 17. Minute den Anschluss. „Wir haben uns aber gut präsentiert“, ist Trainer Robert Wasilewski der Meinung. Genauso wie beim Parallel-Turnier in Gronau.

„Meine Jungs haben Spaß, in der Halle zu spielen, deshalb habe ich auch beide Turniere angenommen. In Gronau waren viele höherklassige Teams dabei, das Niveau war hoch“, erzählt der TSG-Trainer. Mit dem Wuppertaler SV etwa auch ein Bundesligist. Die TSG ließ in der Vorrunde einen Punkt beim 2:2 gegen den VfB Hilden aus der Niederrheinliga liegen. „Da waren wir aber auch die bessere Mannschaft“, fand Wasilweski, dessen Team die SG Wattenscheid 4:1 und den SC Verl 5:1 besiegte. Im Viertelfinale besiegte die TSG Ausrichter Vorwärts Epe 8:1 und im Halbfinale den SV Rödinghausen 4:2.

TSG Sprockhövel hat nur zwei Auswechselspieler

Dann ging es ins Endspiel. Die Sprockhöveler waren mit sieben Feldspielern angetreten, wovon sich Frederick Jacobi dann in der Vorrunde verletzte. „Mit nur zwei Auswechselspielern war es bei dem Tempo in der Halle richtig schwer, die Jungs haben es aber gut gelöst“, lobte Wasilweski trotz der 0:2-Niederlage gegen Waltrop.