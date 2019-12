Ruhrbogen Hattingen will den nächsten Spitzenreiter stürzen

Sie haben es schon einmal geschafft, den Spitzenreiter zu besiegen – und sie wollen es wieder tun. Ruhrbogen Hattingen empfängt am Samstagabend den Spitzenreiter der Handball-Kreisliga, VfL Hüls. Die beiden anderen Hattinger Mannschaften in der Liga, TuS Hattingen III und DJK Westfalia Welper II müssen auswärts spielen.

TuS III und Welper II müssen auswärts ran

Die Welperaner spielen am Sonntag um 17.45 Uhr beim Bochumer HC (Sporthalle Lessing-Gymnasium, Dördelstraße) – ein richtig wichtiges Spiel für die Westfalia. Aktuell ist Welper auf dem geteilten letzten Platz, mit 3:13 Punkten, Bochum hat nur einen Punkt mehr gesammelt. Einen der beiden Siege haben die beiden dabei gegen den TuS Hattingen III eingefahren, obwohl der in der Tabelle deutlich besser dasteht.

Die TuS-Dritte steht mit 11:7 Punkten im oberen Mittelfeld, kassierte zuletzt eine Niederlage gegen den starken TuS Ickern, verlor den Anschluss an die Spitzenplätze. Beim Waltroper HV (7:11) soll ein Sieg her, sonst geht es ab ins Tabellenmittelfeld (Anwurf am Sonntag um 18 Uhr, Am Steinacker Waltrop).

Bereits am Samstag steigt das Spiel von Ruhrbogen Hattingen gegen Spitzenreiter Hüls. „Natürlich wird es ganz schwer“, sagt Trainer Andreas Trompeter.

Rezept wie gegen Ickern

Er ist aber zuversichtlich: „Aber wir haben auch gegen Ickern gewonnen, als die Tabellenführer waren.“ 31:23 schoss das Trompeter-Team den damaligen Spitzenreiter aus der Halle – was muss passieren, dass Ruhrbogen auch das nächste Topteam schockt? Schlüssel werde die Deckung sein, meint der Trainer.

„Wir müssen genau wie gegen Ickern spielen“, gibt Trompeter den Plan vor, „wir müssen in der Abwehr stabil sein und von der ersten Minute an volles Tempo gehen. Dass wir ihren Rückraum in den Griff bekommen, wird spielentscheidend.“ Anwurf in der Sporthalle des Schulzentrums Holthausen ist am Samstag um 19 Uhr.