Der Ruhrbogen Hattingen ist aus dem Handball-Kreispokal ausgeschieden. 26:27 verloren die Hattinger bei Westfalia Scherlebeck II. Hauptärgernis war für Trainer Andreas Trompeter aber nicht das Aus, sondern das Verhalten des Gegners.

Kurzfristige Ansetzung der Partie

„Wir wurden erst fünf Tage vor dem Termin von Scherlebeck eingeladen“, sagte Andreas Trompeter. „Trotz erheblicher Personalprobleme haben wir zugesagt. Angesetzt war das Spiel ja gegen Scherlebeck II, einer Mannschaft aus der 3. Kreisklasse. Dass wir dann aber gegen die halbe erste Mannschaft spielen, finde ich nicht in Ordnung.“ Das habe nichts mit sportlicher Fairness zu tun, so der Ruhrbogen-Coach. Scherlebecks erste Mannschaft spielt mit dem Ruhrbogen zusammen in der Kreisliga.

Ruhrbogen reist ohne Trainer Andreas Trompeter an

Andreas Trompeter hat kein Verständnis dafür, dass Scherlebeck einige Spieler aus der ersten Mannschaft einsetzte. Foto: Biene hagel / Biene Hagel / Funke Foto Services

Trompeter, der wie einige seiner Spieler nicht vor Ort war, wurde von Mirko Kleinjohann vertreten. Der Ruhrbogen-Spieler sah zunächst eine richtige gute Anfangsphase seiner Mannschaft. Gegen eine passive Scherlebecker Deckung gelangen den Hattingern einige Tore aus dem Rückraum und so führten sie nach kurzer Zeit mit 10:4.

Offener Schlagabtausch endet mit einer knappen Niederlage der Hattinger

Die Gastgeber kamen dann jedoch allmählich ins Spiel und verkürzten den Abstand Schritt für Schritt. Zur Pause lag Ruhrbogen nur noch mit drei Toren in Front.

„In der zweiten Hälfte war es dann ein offener Schlagabtausch“, sagte Kleinjohann. „Scherlebeck war aber etwas treffsicherer und das hat den Ausschlag gegeben.“ Den entscheidenden Treffer erzielten die Gastgeber 40 Sekunden vor der Schlusssirene. „Wir waren nicht auf die erste Mannschaft von Scherlebeck vorbereitet, doch wir hätten nicht verlieren müssen“, so Kleinjohann. Der Traum gegen einen attraktiven Gegner wie Schalke 04 zu spielen, fällt für die Hattinger ins diesem Pokaljahr also ins Wasser.