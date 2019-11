Ruhrbogen-Handballer wollen in die nächste Runde

Hattingen. Die Hattinger sind vor der Kreispokal-Partie gegen Scherlebeck II hochmotiviert. Bei einem Sieg könnten sie auf einen Hochkaräter treffen.

Der Ruhrbogen Hattingen ist zwar an diesem Wochenende nicht in der Handball-Kreisliga gefordert, doch für die Mannschaft von Trainer Andreas Trompeter steht am Samstag das Kreispokalspiel gegen Westfalia Scherlebeck II an (18 Uhr). Für die Hattinger ist das Duell mit dem Gegner, der im Ligabetrieb in der 3. Kreisklasse um Punkte spielt, eine gute Gelegenheit Wiedergutmachung für das verkorkste Ligaspiel gegen Waltrop zu leisten.