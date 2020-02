PSV Ennepe setzt sich gegen Tabellennachbarn durch

Hattingen. Die Polizeisportler erkämpfen sich wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Topspieler behalten in den entscheidenden Situationen die Nerven

Der PSV Ennepe hatte bei der Heimfahrt vom Auswärtsspiel beim TTC Herne-Vöde II einen Sieg mit im Gepäck. 9:4 hieß es letztlich für die Polizeisportler in der Tischtennis-Bezirksliga

Beide Teams schenkten sich in den Partien nichts, schon die Doppel waren sehr umkämpft. Tim Aurich und Jan Markus Höschen gewannen in vier Sätze und Pascal Vogler und Dennis Kilfitt benötigten fünf Sätze.

Tim Aurich und Jan Markus Hölschen ärgern Hernes Bernd Vethacke

Pascal Vogler und Doppelpartner Dennis Kilfitt hatten jede Menge mühe mit ihren Kontrahenten Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Was sich in den Doppeln angedeutet hatte, setzte sich in den Einzeln fort. Beide Mannschaften nutzten die Schwächen des Gegners aus. Spannend wurde es im oberen Paarkreuz, als die Topspieler beider Team aufeinander trafen.

Hier hatte Tim Aurich im fünften Satz das Momentum auf seiner Seite und setzte sich mit 3:2 gegen Bernd Vethacke durch. Auch Jan Markus Hölschen musste gegen Vethacke antreten. Wieder ging es in den Entscheidungssatz und wieder strahlte letztlich ein Hattinger.

TTC Herne-Vöde II – PSV Ennepe 4:9

Doppel: Vogler/Kilfitt 3:2, Aurich/Hölschen 3:1, Kutzner/Werning 2:3.

Einzel: Hölschen 3:2, 3:0, Aurich 3:1, 3:2, Kilfitt 3:2, 3:0, Vogler 3:0, 3:1, Werning 0:3, Kutzner 1:3.