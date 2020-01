Patrick Knieps ist nun Trainer von Sprockhövels U19

Die A-Jugend der TSG Sprockhövel hat mit Patrick Knieps einen alten Bekannten als neuen Trainer. Nach dem Aus beim Oberligisten SC Velbert war Knieps verfügbar und sagte nach Anfrage der TSG zu. Die bekam er nicht nur von den Verantwortlichen.

Es habe nach der Trennung der Sprockhöveler und dem Ex-A-Jugendtrainer Jens Grote Kontakt gegeben. Zu der Zeit standen aber noch zwei Spiele für Velbert an. Nach der Niederlage gegen die Sportfreunde Niederwenigern im Dezember (2:3) trennte sich der SC dann von Knieps. „Mich haben danach meine ehemaligen Spieler der TSG angeschrieben und gefragt, ob ich als Trainer zurückkomme“, erzählt der 30-Jährige. Das habe ihm geschmeichelt.

Interimstrainer Rohde widmet sich wieder der jüngeren Jugend

Er sagte zu, Interimstrainer Patrick Rohde, der bis zum Sommer das Team übernommen hätte, widmet sich wieder seiner Aufgabe als Jugendkoordinator der jüngeren Nachwuchsteams. „Die aktuelle Lösung ist für eineinhalb Jahre vereinbart worden, das halte ich für sinnvoller. Ich hätte nur ein halbes Jahr das Traineramt übernommen“, erklärt Rohde.

Aus der aktuellen A-Jugend kennt Knieps mehr als zehn Spieler, mit denen er 2018 in die Westfalenliga aufgestiegen war, bevor es für ihn als Trainer erst zum SC Obersprockhövel und im Sommer 2019 dann nach Velbert ging. In der B-Jugend trainierte unter ihm auch noch Lena Oberdorf, die mittlerweile Nationalspielerin ist und in der Frauen-Bundesliga bei der SGS Essen spielt.

Ziel ist der Klassenerhalt in der Westfalenliga

Nun möchte er mit der Mannschaft den Klassenerhalt in der Westfalenliga schaffen. „Aufgrund der Hinrunde dürfen wir uns nun keine großen Fehler erlauben“, so Knieps. Die vermeintlich schwierigen Duelle stehen oft auswärts an. Der neue Trainer ist aber zuversichtlich: „Grundsätzlich traue ich der Mannschaft alles zu.“