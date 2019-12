Sprockhövel. Im kleinen Finale gegen den SuS Niederbonsfeld liegt der SCO zweimal zurück, ehe er in der letzten Spielminute noch einmal aufdreht.

Obersprockhövels Reserve auf Platz drei beim WAZ-Pokal

Mit dem SuS Niederbonsfeld und der Reserve des SC Obersprockhövel standen zwei Mannschaften im kleinen Finale, die sich dieses Spiel durch starke Leistungen verdient hatten. Am Ende sicherte sich die SCO-Reserve in der letzten Minute noch den 5:3-Sieg.

In der ersten Halbzeit (2x10 Minuten) hatte der SCO leichte Vorteile. Der SuS gelangte nur selten vor das Tor, nutzte seine Chancen aber besser und ging mit 1:0 in Führung. Simon Gabriel traf aus spitzem Winkel flach ins Tor. Kurz darauf glich Jasper Kieserling für die Obersprockhöveler aus.

SuS Niederbonsfeld geht zweimal in Führung

Lukas Reichelt hat in der Schlussminute für den SC Obersprockhövel getroffen. Foto: Biene Hagel / Funke Foto Services

Der SuS schnappte sich aber die erneute Führung, Philipp Lindemann spielte den Ball mit dem Außenrist halbhoch ins Tor. In der letzten Minute schaffte Dominik Hilger den erneuten Ausgleich nach einem Konter. Er verpasste dabei zunächst den Ball, wurde dann aber direkt nochmal angespielt und traf im zweiten Versuch.

Der SuS nahm in der zweiten Halbzeit das Heft in die Hand, Viktor Rosalski war nach einem Konter frei durch, sein Lupfer ging aber über das Tor. Niederbonsfeld hatte mehr Spielanteile, doch die Tore machte später der SCO noch. Zunächst legte er auf 3:2 vor, der SuS drängte nun auf den Ausgleich. Den schaffte Rosalski in der letzten Minute. Doch dabei blieb es nicht. Danach drückte der SCO nochmal, Lukas Reichelt erzielte das 4:3 und Oliver Gasterich Sekunden vor Ende sogar noch den Treffer zum 5:3.