Hattingen. In der Kreisliga B gehen die Sportfreunde trotz 0:3-Niederlage als Erster in die Winterpause. Der SuS ist gegen den Zweiten Eiberg zu harmlos.

Niederwenigerns Dritte und SuS Niederbonsfeld II unterliegen

In der Essener Kreisliga B sind am Sonntag die Fußballer noch am Ball gewesen. Die Sportfreunde Niederwenigern II haben im vorgezogenen Spiel gegen die Reserve des ESC Rellinghausen verloren, die zweite Mannschaft des SuS Niederbonsfeld gegen den Tabellenzweiten Eiberg.

ESC Rellinghausen II – Sportfreunde Niederwenigern III 3:0. „Wir haben überhaupt nicht gut gespielt, das Wetter war auch total komisch und wir waren von Beginn an nicht gut im Spiel, die Gegner waren uns immer einen Schritt voraus“, sagte Trainer Philipp Höger. Die Partie war umkämpft, doch weil sich die Wennischen zwei individuelle Fehler leisteten, lagen sie zur Halbzeit mit 0:2 zurück. Nachdem Niederwenigern selbst kein Tor mehr schoss, trafen die Rellinghausener am Ende noch einmal per Elfmeter.

Philipp Höger ist Trainer der dritten Mannschaft der Sportfreunde Niederwenigern. Foto: Dirk Wieschermann / Sportfreunde Niederwenigern

Die Sportfreunde mussten zudem damit zurechtkommen, dass sich die Essener mit drei Spielern aus ihrer ersten Mannschaft verstärkt hatten. „Ob sie wirklich alleine den Ausschlag gegeben haben, weiß ich nicht. Das ist in unserer Liga auch Alltag“, so Höger, dessen Elf mit fünf Punkten Vorsprung als Tabellenführer in die Winterpause geht.

So haben sie gespielt

Tore: 1:0 (23.), 2:0 (41.), 3:0 (FE/78.).

SFN: Hegemann, Zarth (40. Birkel), Brüning, Ebert, Tempel, Friedrich, Kamperhoff (66. Stratmann), Speh, Stürmer, Konrad, Förster.

SuS Niederbonsfeld II - SV Preußen Eiberg II 0:5. Weil dem SuS einige Leute fehlten, kam er nicht wie gewohnt in Tritt. „Bis zur Halbzeit sah es noch recht gut aus. Dann haben wir einige individuelle Fehler gemacht und es stand schnell 0:4. Danach war der Drops gelutscht“, sagte Trainer Heiner Kemper. Seine Offensive sei einfach zu harmlos gewesen.

So haben sie gespielt

Tore: 0:1 (26.), 0:2 (55.), 0:3 (64.), 0:4 (79.), 0:5 (82.).

SuS: Jüsgen, Pohl (73. Vogt), Ammersilge, Ullerich, T. Berger, Keßler, V. Angerstein (46. Rittermeier), Karalic, J. Berger, Koberg, Schäfer.