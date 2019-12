Gleich zwei reine Hattinger Derbys sind am Sonntag in der Kreisliga B über die Bühne gegangen. In einem setzten sich die Sportfreunde Niederwenigern III gegen den SuS Niederbonsfeld II mit 4:0 durch, im anderen ließ der FC Sandzak-Hattingen der Reserve des TuS Blankenstein überhaupt keine Chance – mit einer Ausnahme.

Sportfreunde Niederwenigern III – SuS Niederbonsfeld II 4:0. Die Drittvertretung der Sportfreunde gewann das Spiel, dass knapper war, als das Ergebnis zeigte. „Heute hat die cleverere Mannschaft gewonnen“, sagte Heiner Kemper, Trainer des Derbyverlierers Niederbonsfeld II.

Doppelpacks von Florian Ebert und Konstantin Konrad

Die Fehler des SuS nutzten die Sportfreunde eiskalt aus und drückten dem Kontrahenten die ihrerseits offensive Spielweise auf. „Allerdings war es nicht das beste Spiel von uns“, gestand Niederwenigerns Kapitän Sascha Friedrich, der aber von einem verdienten Sieg sprach. Er leitete das erste Tor aus der Zentrale ein, Marvin Kamperhoff legte den Ball quer vor das Tor, wo Florian Ebert einschob. Beim 2:0 traf Friedrich per Freistoß die Latte, Ebert versenkte den Abpraller. Dann traf Konstantin Konrad noch doppelt, einmal nach Zuspiel von Nick Zarth an den Strafraum und einmal nach Doppelpass mit Ebert und mit Hilfe eines gegnerischen Verteidigers, der den Ball ins eigene Tor abfälschte.

Als wirklich schlechter empfand Kemper seine Mannschaft nicht. Ihrerseits hatten die Niederbonsfelder mehrere Torchancen, die jedoch ungenutzt blieben, die das Spiel hätten enger gestalten können. „Wir waren kämpferisch gut“, so der Trainer. Sein Gegenüber, Philipp Höger von den Wennischen, lobte den Gegner für den Einsatz in Halbzeit eins. „Da haben die Bonsfelder noch gut mitgehalten“, beobachtete der SFN-Coach. Er denkt, dass die Euphorie aus den vergangenen Spielen seine Elf im Derby beflügelte.

So haben sie gespielt

Tore: 1:0, 2:0 Florian Ebert (3., 40.), 3:0, 4:0 Konstantin Konrad (43., 56.)

SFN: Höger, Zarth (67. Birkel), Brüning, Ebert, Tempel, Friedrich, Kamperhoff, Speh (70. Roßbach), Stürmer, Konrad (80. Vössing), Förster.

SuS: Jüsgen, Jost (52. Rittermeier), Ammersilge, Wieschermann, Berger, Keßler (55. Cziesla), Angerstein, Hafermaas, Karalic (70. Pohl), Berger, Koberg.

Sandzak-Hattingen macht mehr als das Dutzend voll

FC Sandzak-Hattingen – TuS Blankenstein II 13:1. Für den FC Sandzak-Hattingen lief es im Derby gegen die zweite Mannschaft des TuS Blankenstein wie geschmiert. Die Mannschaft von Esad Muharemovic zeigte eine überzeugende Leistung bis zur letzten Minute. „Das war bisher immer unser Manko, da fehlte uns teilweise die Ernsthaftigkeit. Aber heute waren wir bis zum Ende konzentriert“, so der Trainer.

In der Vergangenheit hatte seine Mannschaft nach klaren Führungen das Spiel noch aus der Hand gegeben. „Wir kamen aus der Kabine und die Jungs haben einfach weiter gemacht. Da war ich schon überrascht“, so der Trainer. Unter den Torschützen stachen vor allem Joshua Werner und Ufuk Mercimek heraus. Ersterer traf zum 11:1 genau in den Winkel, zuvor hatte bereits Mercimek mit einem Solo über den ganzen Platz für Aufsehen gesorgt. „Aber ich hebe ungern jemanden hervor. Meine Philosophie ist es, dass nicht einer ganz viele Tore schießt, sondern so viele Spieler wie möglich treffen“, so Muharemovic.

So haben sie gespielt

Tore: 1:0 Deniz Cevren (8.), 2:0 Mersin Kurbasevic (38.), 3:0 Elvedin Hodzic (40.), 4:0 Almir Kurbasevic (44.), 5:0 Elvedin Hodzic (51.), 6:0 Ufuk Mercimek (60.), 7:0 Elvedin Hodzic (64.), 8:0 Ufuk Mercimek (70.), 8:1 Damian Mainka (75.), 9:1 Deniz Cevren (80.), 10:1 Marvin Krischer (81.), 11:1 Joshua Werner (85.), 12:1, 13:1 Umut Sardar (87., 90.).

FCS: B. Muharemovic, Kantus, Caglar (53. Mercimek), Azam, Werner, Cevren (70. Sardar), Mustafi, Hodzic (65. Mrosek), M. Kurbasevic, Al. Kurbasevic (45. Krischer), Ad. Kurbasevic.

TuS: Rohde, Berens, Schwidernoch, Kuske, Dyballa, Katke, Mainka, Akcay, Gaida, Schäfer, Bunzel.

Das sind die Ergebnisse der anderen Teams

TuRa Rüdinghausen II – RSV Hattingen 5:0

Hammerthaler SV – SV Bommern II 0:3

FC Gevelsberg-Vogelsang – SC Obersprockhövel III 4:0

Hiddinghauser FV II – FC Bosna Hagen 0:2