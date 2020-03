Niederwenigern II verspricht viel Druck gegen den FC Kray II

Als klarer Favorit gehen die Sportfreunde Niederwenigern II in die A-Liga-Partie gegen die Zweitvertretung des FC Kray (So., 12.30 Uhr). Die Wennischen wollen am Spitzentrio der Liga dranbleiben, die Essener stecken tief im Abstiegskampf fest. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hatte es aber in sich.

7:4 gewannen die Schwarz-Gelben. Trotz des Sieges wünscht sich Trainer Andreas Jüttendonk keine Wiederholung des Ergebnisses.

Klare Ansage: „Abwarten wäre das falsche Signal“

„Vier Gegentore wären zu viele, da müssen wir diesmal konzentrierter sein“, sagt Jüttendonk. „In der Hinrunde fing mit diesem Spiel unserer schlechte Serie an, das soll uns diesmal nicht passieren.

Personell gibt es keinen Grund zu klagen, alle Spieler sind an Bord. „Wir werden das Spiel mit viel Druck angehen. Abwarten wäre das falsche Signal“, so der Coach.