Nationalelf-Debüt: Christian Antwi-Adjei ist stolz auf Jimmy

Christopher Antwi-Adjej wurde am 7. Februar 1994 in Hagen geboren als Sohn ghanaischer Eltern. In seiner Jugend spielte er zunächst gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Christian Antwi-Adjei - für Fortuna Hagen, den Hasper SV, später für den MSV Duisburg, den TSC Eintracht Dortmund und Westfalia Herne.

Von Herne aus wechselte er zur TSG Sprockhövel, mit der er in die Regionalliga aufstieg. im Sommer 2017 wechselte der Flügelspieler zum SC Paderborn in die 3. Liga. Mit den Paderbornern stieg er zunächst in die 2. Fußball-Bundesliga und im letzten Sommer in die 1. Bundesliga auf. Dort ist man aktuell Letzter.