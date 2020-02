MSV Duisburg sagt Test gegen Sportfreunde Niederwenigern ab

Sie hatten sich gefreut, nun ist ein kleiner Höhepunkt in der Saison der Sportfreunde Niederwenigern zunächst abgesagt worden: am Dienstagabend findet doch kein Testspiel gegen den Drittliga-Tabellenführer MSV Duisburg statt. Die Duisburger sagten am Montagabend ab.

Grund für die Spielabsage ist die aktuelle Witterung, das stürmische Wetter, was auch am Dienstag noch stellenweise für Unruhe sorgen könnte. „Der MSV ist deshalb auch sehr vorsichtig und hat uns abgesagt“, erzählte Christopher Weusthoff, der Sportliche Leiter der Sportfreunde Niederwenigern. Er hofft, dass es während der Rückrunde unter der Woche noch einmal die Möglichkeit gibt, die Begegnung auszutragen, die auf dem Trainingsgelände der Zebras stattfinden sollte.

Sportfreunde Niederwenigern hoffen auf Ersatztermin

„Es ist natürlich erstmal schade, weil es gerade für unsere Spieler ein Anreiz gewesen wäre. Das ist immer so, wenn ein kleinerer Verein gegen einen höherklassigen spielt – egal ob Kreisliga gegen Landesliga oder eben wir als Oberligist gegen einen Drittligisten“, so Weusthoff. Auch wenn den Sportfreunden bewusst sei, dass die Duisburger wohl auch einige Ersatz- und Jugendspieler zum Einsatz gebracht hätten. „Aber die sind ja ebenfalls gut ausgebildet“, sagte Weusthoff. Der Kontakt zum MSV war über Trainer Jürgen Margref entstanden.

So haben die Wennischen am Dienstag keine zusätzliche Einheit, die aufgrund der Spielabsage wegen des Orkans Sabine zum Start in die Restrunde der Oberliga gut ins Programm gepasst hätte. Am Mittwoch steht für die Gelb-Schwarzen noch einmal eine Einheit Fitnessboxen an, davon gab es zuletzt ein paar. Am Freitag trainiert die Mannschaft dann wieder am Platz, bevor sie dort am Sonntag (15 Uhr) den ETB SW Essen zum Ligaspiel empfängt.