Mit Fotos: B-Junioren des TuS Hattingen verteidigen Titel

Schon nach drei Minute kristallisierte sich heraus, wer in diesem Jahr den Pokal aus der gut gefüllten Halle am Sportzentrum Holthausen mit nach Hause nehmen würde. Zu dem Zeitpunkt stand es im Endspiel der B-Junioren nämlich bereits 2:0 für den TuS Hattingen. Nach der Hälfte der Spielzeit hatten die Favoriten schon auf 3:0 erhöht. So sehr sich die DJK Märkisch auch bemühte, ein Tor wollte einfach nicht fallen. Stattdessen schraubte der TuS das Ergebnis drei Minuten vor Ende auf 4:0 und 50 Sekunden vor Schluss sogar auf 5:0 hoch und durfte am Ende dieser

1 / 38 Fußball-Hallenstadtmeisterschaften der B-Junioren Impressionen von der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft der B-Junioren. Den Titel hlot sich der TuS Hattingen.

jubeln.

„Wir sind als Titelverteidiger ins Turnier gegangen, klar wollten wir dann wieder gewinnen“, sagte Coach Benjamin Uhrhan nach dem Finale. „Wir haben einen sehr guten 2003er Jahrgang und die Mannschaft passt einfach gut zusammen“, so Uhrhan, dessen Team nach leichten Startschwierigkeiten immer besser ins Turnier fand und sich schnell als erneuten Turnierfavorit in herausstellte. „Die Jungs haben es dann gut gemacht. Das zeigt sich auch an dem Torverhältnis von 15:2 in der Vorrunde“, sagte Uhrhan.

Zwei Vereinsduelle im Halbfinale

Im Halbfinale bezwang der TuS I die zweite Mannschaft des Klubs mit 5:0. Auch im zweiten Halbfinale gab’s ein Vereinsderby: Die DJK Märkisch I setzte sich mit 3:1 gegen die Reserve durch.

„Wir sind in diesem Jahr wirklich positiv überrascht von den Mannschaften und den Zuschauern“, sagte Turnier-Organisator Dino Carrafiello von der SG Welper. „Die Halle war an beiden Tagen immer voll. Wir hatten im Vorfeld mit rund 600 Zuschauern gerechnet, das haben wir weit übertroffen“, sagte Carrafiello, der auch die teilnehmenden Teams lobte: „Es gab keinerlei Böswilligkeiten oder üble Fouls. Alle waren äußerst fair.“ Gute Aktionen auf dem Feld wurden von allen Mannschaften beklatscht, mit Eigentorschützen mitgelitten.

Und das von Klein bis Groß. Denn auch die Minikicker trugen ihre Stadtmeisterschaft im Sportzentrum aus. Insgesamt zehn Mannschaften von DJK Märkisch Hattingen (drei Teams), TuS Hattingen (2), SuS Niederbonsfeld (2), SG Welper, Hedefspor Hattingen und Sportfreunde Niederwenigern traten in Gruppenspielen am Samstag gegeneinander an. Dort wurden am Ende aber keine Sieger gekürt. Alle Spieler bekamen einen kleinen Pokal.

Sportfreunde Niederweniger gewinnen bei den C-Junioren

Anders lief es dann schon bei den C-Junioren

. Dort kickten sieben Teams unterm Hallendach um den Titel. Im Endspiel trafen dann die Sportfreunde Niederweniger und der TuS Hattingen aufeinander. Mit dem besseren Ende für die Sportfreunde, die sich mit 4:1 durchsetzten. Im Spiel um Platz drei gewann die SG Welper mit 3:0 gegen DJK Märkisch II.

Am Sonntag wurde das runde Leder dann erneut gekonnt über den Hallenboden gedribbelt. Die F-Junioren des Alt-Jahrgangs machten den Anfang. „Auch hier haben wir das Turnier in Gruppenspielen im Fair-Play-Modus ausgetragen“, erklärte Carrafiello. Alle acht Teams hielten am Ende einen großen Pokal in den Händen.

Hoch her ging es dann zum Abschluss der Jugend-Stadtmeisterschaften beim Turnier der B-Junioren. Die Mannschaft des TuS Hattingen ging als Titelverteidiger ins Turnier und setzte natürlich alles daran, den Wanderpokal auch in diesem Jahr wieder ins Vereinsheim stellen zu können. Und das gelang. Im Spiel um Platz drei behielt erneut der TuS Hattingen die Oberhand. Die zweite Mannschaft bezwang die DJK Märkisch II mit 5:3