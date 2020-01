Michael Tauchert ist zurück beim SSV Preußen Elfringhausen

Für den SSV Preußen Elfringhausen sieht es in der Tischtennis-Landesliga nicht gut aus. Mit 0:22 Punkten rangiert er auf dem letzten Platz, hat bislang alle seine Spiele verloren. Ein ehemaliger Spieler hat sich den Bredenscheidern wieder angeschlossen: Michael Tauchert. Er kommt von Fortuna Wuppertal zurück.

„Er wird uns in der Mitte verstärken. Zuletzt hat er in der Bezirksklasse oben gespielt und sieht die Landesliga nun als Herausforderung“, sagt Teamsprecher Daniel Badewitz. Daniel Tauchert wird dafür in die Zweite rücken, die in der Kreisliga um den Klassenerhalt hält.

Zweite Mannschaft kämpft um den Klassenerhalt

„Prinzipiell ist es vor allem für die zweite Mannschaft gut, da sie sich jetzt wohl hält“, schätzt Badewitz. Er tritt mit der ersten Mannschaft am Samstag (18.30 Uhr) beim TV Kupferdreh an.