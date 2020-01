Die Fußball Hallenstadtmeisterschaft in Hattingen steht an. Hier ist der Verlauf im Live-Blog zu lesen.

Hattingen. Im Schulzentrum Holthausen steigt am Sonntag die Hattinger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Wir berichten rund um die Spiele im Live-Blog.

Live-Blog: Wer gewinnt die Hattinger Stadtmeisterschaft?

Elf Mannschaften aus Hattingen treten am Sonntag in der Halle an, um den Stadtmeister auszumachen. In drei Vorrundengruppen messen sie sich, bevor es in die Hauptrunde und im Anschluss in die Finalspiele geht.

Wir berichten hier ab 12 Uhr live von den Spielen.

11.25 Uhr: Willkommen zu unserem Live-Blog, in dem wir immer wieder Aktuelles zur Hattinger Hallenstadtmeisterschaft berichten.