Sprockhövel. Nach der Vorrunde stehen die beiden Gruppen fest, in denen die Teams um den Einzug in die Finalspiele kämpfen. Dabei gibt es doppelte Derbys.

Kuriose Zwischenrunde beim WAZ-Pokal in Sprockhövel

Nach der Vorrunde wird am Sonntag die Zwischenrunde des WAZ-Pokals vor den Finalspielen in Sprockhövel ausgetragen. Die besten zwei Mannschaften aus jeder der vier Gruppen haben sich qualifiziert. In einer Gruppe der Zwischenrunde kommt es gleich zu zwei Vereinsduellen.

In Gruppe E spielen nun die SG Welper (Erster Gruppe A), der SV Herbede (Zweiter Gruppe B), die Spielvereinigung Linderhausen (Erste Gruppe C) und der SuS Niederbonsfeld (Zweiter Gruppe D). Favorit ist die SG Welper als Bezirksligst. Aber Linderhausen hat am zweiten Turniertag überrascht und könnte das Feld ein zweites Mal aufmischen.

TSG Sprockhövel und SC Obersprockhövel zweimal in einer Gruppe

Kurios ist die Konstellation der Gruppe F: dort ist sowohl die TSG Sprockhövel als auch der SC Obersprockhövel doppelt vertreten. Die erste und zweite Mannschaft aus beiden Vereinen hat sich jeweils qualifiziert. Damit kommt es zu zwei internen Duellen und drei Derbys in der Glückaufhalle.

Die Oberliga-Mannschaft der TSG gewann die Gruppe D, die Zweite die Gruppe B. Die Landesliga-Mannschaft aus Obersprockhövel wurde Zweiter in Gruppe A, ihre Reserve Zweiter in Gruppe C.

Das ist der Spielplan der Zwischenrunde

Gruppe E:

SG Welper - SV Herbede (16 Uhr)

SuS Niederbonsfeld – SpVg Linderhausen (16.30 Uhr)

SV Herbede – SuS Niederbonsfeld (17 Uhr)

SpVg Linderhausen – SG Welper (17.30)

SG Welper – SuS Niederbonsfeld (18 Uhr)

SpVg Linderhausen – SV Herbede (18.30 Uhr)



Gruppe F:

SC Obersprockhövel – TSG Sprockhövel II (16.15 Uhr)

TSG Sprockhövel – SC Obersprockhövel II (16.45 Uhr)

SC Obersprockhövel – TSG Sprockhövel (17.15 Uhr)

SC Obersprockhövel II – TSG Sprockhövel II (17.45 Uhr)

TSG Sprockhövel II – TSG Sprockhövel (18.15 Uhr)

SC Obersprockhövel II – SC Obersprockhövel (18.45 Uhr)

Spiel um Platz drei (19.15 Uhr)

Finale (19.40 Uhr)