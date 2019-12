Kathrin Kreutzenbeck: Ein Leben für und mit dem Sport

Wenn man Kathrin Kreutzenbeck fragt, welche Sportart sie noch nicht ausprobiert hat, muss sie eine Weile überlegen. Denn die sportliche junge Frau hat in ihrem Leben schon einiges erlebt, im Breiten- und Leistungssportbereich. Heute ist sie 31 Jahre und blickt auf Vieles zurück.

Schon als Kind hat sich die Bochumerin, die zurzeit bei der SG Ruhr schwimmt, fast rund um die Uhr bewegt, war aufgeweckt und zum gewissen Teil risikofreudig, im positiven Sinne. Sie hatte keine Angst, Bewegungen auszuprobieren. „Meine Eltern waren sportlich, deshalb habe ich auch Spaß am Sport gefunden“, sagt sie. Etwas Neues gab ihr immer schon einen Reiz, vor allem, wenn sie sich dabei ein Stück weit herankämpfen musste. Das sah sie als Ansporn, sich zu verbessern.

Das Hobby von Kathrin Kreutzenbeck sind Extremsportarten

Eine Tour auf das Bishorn hat Kathrin Kreutzenbeck auch schon absolviert. Der Berg ist über 4000 Meter hoch. Foto: Kathrin Kreutzenbeck

Und nebenbei, wenn sie mal nicht im Verein im Training oder auf Wettkampf unterwegs ist, liebt sie Extremsportarten. Das ist ihr Hobby, dazu nutzt sie ihre Urlaubszeiten – neben ihrem Beruf als Lehrerin an der Gesamtschule Hardenstein in Witten in den Fächern Bio und natürlich Sport, wie sollte es anders sein. Es geht dann zum Beispiel in die Berge zum Fels- und Eisklettern oder Skifahren und zu Skitouren.

„An meinem Job liebe ich es, Jugendliche für den Sport zu begeistern und meine vielseitigen Erfahrungen weiter geben zu können“, so die Lehrerin. Was wird bei ihr noch kommen? Das kann Kathrin Kreutzenbeck gar nicht sagen. Vielleicht Leichtathletik. Oder Gleitschirmfliegen. Sie wartet die nächste spannende Herausforderung einfach ab. „Es hat sich bisher alles so ergeben.“

Mit dem Turnen beginnt die sportliche Laufbahn

Als Kind begann die sportliche Laufbahn beim Turnen. Foto: Kathrin Kreutzenbeck

Die erste Sportart in einem Verein war das Turnen. Kathrin Kreutzenbeck probierte es gemeinsam mit ihrer Schwester aus, als sie vier Jahre alt war. Erster Verein war der TuS Hetterscheidt in der Heimat Heiligenhaus, dann gab’s ein Zweitstartrecht beim TV Kettwig vor der Brücke. Das Talent führte sie schnell zum Leistungsturnen und mit sechs Jahren war sie das erste Mal bei der Rheinischen Meisterschaft in Köln dabei. Eine ihrer damaligen Konkurrentinnen: Kim Bui, mehrfache Deutsche Meisterin aus dem aktuellen Nationalkader.

Beim Fußball ging es bis in die zweite norwegische Liga

Als die Schwester Fußball spielte, fehlte der Mannschaft bei der SSVg Heiligenhaus plötzlich die elfte Feldspielerin. „Ich hatte eigentlich gar keinen Bock“, nimmt Kathrin Kreutzenbeck kein Blatt vor den Mund. Und nach dem ersten Probetraining, wozu sie sich dann doch überreden ließ und sich ins Tor stellte, standen die Zeichen überhaupt nicht gut.

„Der Trainer sagte, dass ich am besten nicht wiederkommen sollte. Das hat mich so angefuchst, dass ich es doch gemacht habe. Ich mochte es, als Torhüterin zu fliegen, die Bewegung kannte ich ja aus dem Turnen. Um Bälle zu halten, hatte ich dadurch auch einen Vorteil“, erinnert sich die Sportlerin. Und ihr Talent wurde wieder erkannt.

In der Niederrhein-Auswahl unter Martina Voss-Tecklenburg

Bei der SSVg Heiligenhaus begann die Fußball-Karierre von Kathrin Kreutzenbeck. Foto: Kathrin Kreutzenbeck

So spielte Kathrin Kreutzenbeck in der U17-Niederrheinliga und schaffte es in die Niederrheinauswahl am Stützpunkt in Duisburg-Wedau, wo sie einmal im Monat zusätzlich trainierte. Damals unter der heutigen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Mit der Damenmannschaft spielte sie in der Kreis- und Bezirksliga, ehe sie nach dem Abitur ein Auslandsjahr als Au-Pair in Norwegen machte. Dort fragte sie beim örtlichen Verein Staal Jorpeland an, ob sie mittrainieren könnte und spielte fortan als Stammkeeperin in der zweiten norwegischen Bundesliga, mit Auswärtsfahrten bis zu zehn Stunden.

Als das Auslandsjahr endete, war die Mannschaft mitten im Abstiegskampf – in Norwegen wird im Kalenderjahr gespielt. „Alle wollten, dass ich bleibe. Weil mein Studium erst eineinhalb Monate später begann, bin ich solange nochmal nach Norwegen gereist und bei meiner Gastfamilie untergekommen“, erzählt Kathrin Kreutzenbeck. Ihr Team hielt die Klasse und wird den Einsatz des deutschen Au-Pair-Mädchens wohl nie vergessen.

Im Handball-Tor half der Sportlerin ihre Beweglichkeit

Beim Fußball und Handball stand Kathrin Kreutzenbeck im Tor. Foto: Kathrin Kreutzenbeck

Schon in Norwegen erfuhr Kathrin Kreutzenbeck die Begeisterung für den Handball, der dort neben dem Fußball sehr verbreitet war. Auf dem Feld und in der Halle, vor allem im Winter während der Fußballpause, was sie natürlich auch mal ausprobierte. Der Vater war außerdem Handballer, so lag der Sport gewissermaßen in der Familie.

Während des Studiums der Sportwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum spielte die Sportverrückte eigentlich Fußball im Rahmen des Hochschulsports und wurde bei den Deutschen Meisterschaften auf dem Kleinfeld Zweite. Doch auch beim Handball half sie aus, wenn das RUB-Team zu Turnieren gefahren ist. Sie stand wie beim Fußball im Tor. „Meine Beweglichkeit vom Turnen hat mir dabei geholfen“, weiß sie.

Skifahren ist auch Thema der Bachelorarbeit gewesen

Bereits mit fünf Jahren lernte Kathrin Kreutzenbeck Skifahren, als die Familie in den Winterurlaub fuhr. Da sie auch den Wintersport lieben lernte, neben Ski noch Snowboarden und Telemark, wurde sie später selbst Skilehrerin und gibt Kurse in der Schweiz. Dort lernte sie ihren heutigen Mann Christoph Kreutzenbeck kennen, der aus Bochum kommt, wo sie studierte. Dort sind sich die beiden vorher nicht begegnet, aber dann beim Skifahren in den Alpen.

Trainerlizenzen Einige Trainerscheine gesammelt Die Sportlerin Kathrin Kreutzenbeck war in ihrer Karriere nicht nur selbst aktiv, sondern hat dabei mehrere Trainerscheine gesammelt. Folgende Lizenzen besitzt sie: Übungsleiter C Breitensport, DSLV-Skilehrer (Stufe 3), Windsurfen-Instructor, B-Lizenz Kinderturnen, Trekking- und Bergsportlehrtrainer, Steuerschein Drachenbootfahren, Schwimmlehrerin (Babyschwimmen, Nichtschwimmer/Abzeichen), Prüferlizenz für das Deutsche Sportabzeichen.

Über die Ruhr-Universität belegte Kathrin Kreutzenbeck auch einen Skikurs und erstellte in ihrer Bachelorarbeit ein Anforderungsprofil an Kinder- und Jugendtrainer im Ski. Sie hat auch schon mehrmals die bekannte Haute Route, eine internationale hochalpine und mehrtägige Skiroute hinter sich gebracht. Heute fährt sie oft über den Jahreswechsel in die Berge, dieses Jahr mit ein paar Schwimmern der SG Ruhr in ein Ski-Schwimm-Trainingslager, bei dem sie selber im Wasser mittrainiert und vormittags Skiunterricht gibt.

Schwimmen war anfangs nur ein Hobby

Stichwort Schwimmen. Dazu kam die 31-Jährige eigentlich nur hobbymäßig, wie eigentlich zu allen ihrer Sportarten. Sie entschloss sich in Bochum, zum Frühtraining der SG Ruhr mitzugehen. Dort war und ist nämlich ihr Gatte Trainer. „Ich bin einfach mitgeschwommen“, erinnert sich Kathrin Kreutzenbeck. Mit der SG Ruhr ist sie auch regelmäßig mit in Trainingslager gefahren, ohne auf Wettkämpfen zu starten.

In diesem Jahr nahm sie dann doch an drei Wettkämpfen teil, einer davon war die Deutsche Meisterschaft in Berlin, wo sie mit einer Staffel der SG Ruhr im Einsatz war. Zudem war sie über den Hochschulsport im Becken und lernte dort die ehemalige Leistungsschwimmerin Corinna Schnei-der kennen.

Als Triathletin ist Kathrin Kreutzenbeck in der NRW-Liga aktiv

Im Triathlon ist Kathrin Kreutzenbeck 2018 beim 13. Hattinger Swim&Run mit ihrem Mann Christoph in einem Staffelwettbewerb gestartet. Foto: Hendrik Steimann

Das Ziel von Kathrin Kreutzenbeck war es immer, 500 Meter am Stück im Wasser kraulen zu können. Denn sie wollte immer mal an einem Triathlon teilnehmen. „Ich hatte mal einen gesehen und Spaß bekommen, es selbst zu machen“, sagt sie. Und wenn sie sich ein sportliches Ziel setzt, erreicht sie es in der Regel auch. So startete sie nach fleißigem Training 2013 in Hagen über die Volksdistanz (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen) – und gewann auf Anhieb ihre Altersklasse (AK 25).

Das gab ihr Motivation zu mehr. Da sie ohnehin bereits Mitglied bei der SG Welper war, schloss sie sich dem Mixed-Team der Triathleten an. In der Abteilung ist ihr Mann ebenfalls aktiv. In der Landesliga kämpfte die Multi-Sportlerin mit den Grün-Weißen um Punkte. Sie nahm erfolgreich bei den deutschen Hochschulmeisterschaften im Triathlon in Mönchengladbach teil. 2016 wurde sie von der Damenmannschaft von Blau-Weiß Bochum gefragt, ob sie für sie starten möchte. Ein reines Damenteam reizte Kathrin Kreutzenbeck, dort startet sie seit drei Jahren in der NRW-Liga.