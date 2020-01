Kapitän betreut Hedefspor Hattingen bei Stadtmeisterschaft

Zur Hattinger Hallenstadtmeisterschaft wird noch kein neuer Trainer bei Hedefspor auf der Bank sitzen. Der Verein möchte die Nachfolge des zum neuen Vorsitzenden gewählten Veli Kutlu intern lösen – bis zum Sommer. Dann soll eine längerfristige Lösung gefunden werden.

„Wir sind in guten Gesprächen, wollten jetzt aber vor der Stadtmeisterschaft keinen Druck ausüben, sondern alles in Ruhe besprechen“, sagt Kutlu zur Suche nach seinem Nachfolger an der Seitenlinie. Beim nun anstehenden Hallenturnier, was Hedefspor am Wochenende im Schulzentrum Holthausen ausrichtet, betreut Kapitän Bayram Tas die Mannschaft, wie zuletzt schon beim WAZ-Pokal in Sprockhövel.

Co-Trainer nun ebenfalls im Vorstandsteam

Er wolle aber nicht das Traineramt übernehmen, so Kutlu. „Er möchte mehr in der Vorstandsarbeit helfen“, erklärt der Vorsitzende. Tas gehört seit den Wahlen Ende Dezember dem erweiterten Team um den geschäftsführenden Vorstand an. Genauso wie Seyfullah Ucuran, der bisher als Co-Trainer von Kutlu agierte, die beiden hatten im Sommer nach wochenlanger erfolgloser Trainersuche interimsweise die erste Mannschaft in der Kreisliga A trainiert. „Es war kein anderer bereit“, blickt Kutlu zurück.

Auch Ucuran möchte sich nun mehr der Vorstandsarbeit widmen. Also sucht der Verein weiter in seinen Reihen und möchte in Kürze eine Lösung finden. „Noch ist sie nicht ganz klar“, sagt Kutlu zum aktuellen Stand. Mit einem Verantwortlichen ab Juli zur neuen Saison gebe es ebenfalls schon Gespräche.