Hattingen. Marc Wilczyknski hat in der Kampfkunst Hapkido den 2. Dan in Fernost abgelegt. Dabei hat er bereits eine neue Sportart für sich entdeckt.

Kampfsportler aus Hattingen reist für Prüfung nach Südkorea

Wer in den Urlaub fährt, bringt sich oft ein Souvenir mit. Kleinigkeiten oder sogar große Erinnerungsstücke. Anders ist es bei Marc Wilczynski. Das wichtigste, das er aus seinem Urlaub in Südkorea mitgebracht hat, ist ein Stück Papier. Und jede Menge Stolz. Denn dieses Stück Papier ist eine Urkunde. Und sie ist eigentlich gar nicht das Souvenir, sie war der Anlass dieser Reise. Es ist die Urkunde über den 2. Dan in der Kampfkunst Hapkido.

Großmeister Don Oh Choi (l.) überreichte Marc Wilczynski seine Urkunde, rechts steht sein Trainer Andreas Brinkmann. Foto: Marc Wilzcynski

Die Prüfung legte der Hattinger bei einem Großmeister in Incheon ab. Zusammen mit einem Kampfsport-Kollegen reiste der 47-Jährige in die Nähe von Soul. „Für mich war es der zweite Besuch dort. Viel von der Stadt haben wir aber nicht gesehen, denn das Training stand im Vordergrund“, erzählt Wilczynski, der bei der DJK Märkisch Hattingen seine eigene Kampfsportschule betreibt. Zwei Wochen trainierte er in zwei täglichen Einheiten für seine Prüfung, die er schließlich auch erfolgreich ablegte.

Meister haben eigene Sporthallen

„Dort dieses Trainingslager zu machen, ist etwas ganz besonderes. Jeder Meister hat seine eigene Sporthalle für das Training. Es ist ihr Beruf, ihr ganzes Leben ist entsprechend ausgerichtet. Das ist nochmal ein anderes Level“, schwärmt der Sportler, der in Hattingen der Bäderbetriebsleiter ist.

Das Training vor Ort stand beim Sportler aus Hattingen im Vordergrund. Foto: Marc Wilzcynski

Wilczynskis eigentliche Leidenschaft ist Taekwondo, der Sport, den er bereits seit 30 Jahren betreibt und in dem er auch den 3. Dan hat. Vor sechs Jahren entdeckte er dann auch Hapkido für sich, die sich zwischen anderen Kampfstilen zu einer eigenen Sportart entwickelte. Und er hat, weil sich Taekwondo und Hapkido in gewissen Bereichen ähneln, auch in dieser Kampfkunst nun bereits den 2. Dan errungen. „Bis zu den nächsten Dan-Prüfungen ist es jetzt noch ein bisschen hin“, erzählt er. Langweilig wird es ihm in der Zwischenzeit sicher nicht. „Ich habe in Südkorea was neues entdeckt und möchte das ausprobieren“, sagte der Kampfkunst-Fan lachend.

Eine Schwertkriegskunst entdeckt

Cum Moo Jae heißt seine Neuentdeckung und zählt zu den Schwertkriegskünsten. Dass alte Traditionen nicht von gestern sein müssen, stellen die Kampfkunstmeister unter Beweis. „Ich mache eine Online-Fortbildung in Cum Moo Jae.“ Ein Schmunzeln kann sich auch Wilczynski nicht verkneifen. Kampfkunst 2.0 quasi.

„Die Meister haben das Internet für sich entdeckt und es klingt erstmal ganz interessant. Ich probiere das jetzt aus“, berichtet der Hattinger Kampfsportler und erklärt, wie das funktioniert: „Per Video werden den Online-Schülern neue Techniken gezeigt. Schritt für Schritt. Jeder übt diese dann so lange ein, bis er der Meinung ist, dass er sie richtig ausführen kann. Dann filmt man sich dabei und schickt das Video an den Meister.“ Der schaue sich dann die Übung an und schicke Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge zurück. „Und so funktioniert das dann mit jeder neuen Übung“, erzählt der Kampfkunstfan.

Seine nächste Reise hat er im Übrigen auch schon geplant, 2021 soll es wieder nach Korea gehen. Diesmal aber mit einer größeren Gruppe. Gut möglich, dass sich Wilczynski dann wieder ein Souvenir aus Papier mitbringt, die nächste Dan-Prüfung kommt bestimmt.