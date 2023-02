„Kacktor des Jahres 2022“ – TuS Hasslinghausens Keeper hofft

Sprockhövel. Eine Slapstick-Einlage aus dem Juli im Testspiel gegen den SSV Sudberg steht zur Auswahl in der TV-Sendung Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs.

Ein langer Ball, Philip Rother vom TuS Hasslinghausen eilt aus dem Tor und dem Strafraum heraus. Er setzt zum Sprung an, möchte den Ball wegköpfen – und springt unten durch. Leicht berührt er den Ball zwar noch, verlängert ihn aber so nur in Richtung des eigenen Tores.

Es war eine richtig unglückliche Aktion, die dem Torhüter des Sprockhöveler A-Ligisten im Testspiel am 3. Juli gegen den SSV Sudberg unterlief – und die überregional gesehen wurde.

Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs

Fußball-Journalist Arnd Zeigler und sein Team von der TV-Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ nominierten diesen Treffer schon im Juli des vergangenen Jahres für das sogenannte „Kacktor des Monats“ als Antwort auf das Tor des Monats der Sportschau.

Rother gewann die Abstimmung – nun steht der Treffer auch zur Abstimmung für das „Kacktor des Jahres 2022“. Gewinnt Rother, ist die Auszeichnung passend: Eine goldene Toilettenschüssel.

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier. Auch den Lokalsport-Newsletter können Sie hier abonnieren.

Die Facebook-Gruppe zum Fußball in Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel