Jannis Jedhoff hält den Sieg für den TuS Hattingen II fest

Obwohl die Zweitvertretung des TuS Hattingen nach wie vor nicht in Bestbesetzung antreten konnte, hat die Mannschaft von Trainer Jan Schiltz das richtungsweisende Heimspiel gegen den TuS Dortmund-Wellinghofen 05 glatt mit 33:25 gewonnen.

„Nach den ärgerlichen Punktverlusten in den letzten Wochen tut uns dieser wichtige Sieg natürlich gut“, freute sich der Trainer über den doppelten Punktgewinn, der die Bilanz mit 9:7-Zählern wieder in positive Regionen schraubt. Ein blitzsauberer Start legte den Grundstein für den klaren Erfolg. „Wir haben in der zweiten Halbzeit durchweg von unserer deutlichen Führung gelebt. Wir sind in alte Schemata zurückgefallen und so ins Schwanken geraten. Dabei hatten wir eine klare Marschroute verabredet, die ja zunächst auch prima funktioniert hat. Leider sind wir davon aber wieder abgewichen“, haderte Schiltz mit dem deutlichen Leistungsabfall.

Sonderlob und Pech für Philipp Gräf

Am Ende ist es aber gut gegangen. Das hatte aber auch mit der guten Leistung von Torhüter Jannis Jedhoff zu tun. „Jannis hat richtig gut gehalten und uns gerade in den Phasen, in denen die Dortmunder heranzukommen drohten, mit tollen Paraden im Spiel gehalten“, hob Schiltz seinen Keeper heraus. Ein Sonderlob bekam auch Philipp Gräf aus dem Kader des Verbandsligateams, der nach seiner Verletzung für die zweite Mannschaft auflief.

Prompt entwickelte sich der Rückraumspieler erneut zum Pechvogel. Nach gerade einmal neun Minuten wurde er „rotverdächtig“ gefoult. Gräf zog sich eine Schulterverletzung zu, versuchte es aber zwischenzeitlich noch einmal. Trotz seiner Handicaps erzielte Gräf drei Tore. Bester Schütze beim TuS war Leo Schiller mit acht Treffern.

Nächster Einsatz als gemischte Mannschaft im Kreispokal

Einige Spieler der zweiten Mannschaft haben am Dienstagabend den nächsten Einsatz. Dann spielt der TuS Hattingen im Kreispokal auswärts gegen den FC Erkenschwick (20 Uhr), mit gemischtem Team.

TuS Hattingen II – TuS Dortmund-Wellinghofen 05 33:25

„Spielfilm“: 5:0, 9:1, 10:5, 12:8, 17:9 (Hz.), 19:9, 23:13, 26:20, 29:21, 31:22, 33:25.

TuS: Jedhoff, Lük; Pemöller (2), Buchgeister (1), Fynn Kuhnhenn (3), Gräf (3), Sebastian Cammann (6/3), Oberste-Lehn, Schönenborn (2), Schäfer (2/1), Schiller (8/2), Serndt (4), Pospich (2).