Hiddinghausens Trainer Frank Dichtiar fordert Effizienz

Die Generalprobe für das A-Liga-Spiel gegen die SG Vorhalle (So., 13 Uhr) glückte dem Hiddinghauser FV. Das Testspiel gegen den Bezirksligisten SSV Hagen gewann die Mannschaft von Trainer Frank Dichtiar mit 1:0.

Marcel Adamietz lässt im Testspiel viele Chancen aus

Allerdings missfiel dem Coach die schlechte Chancenauswertung, das war auch zuletzt gegen Hohenlimburg ein Thema, als der HFV gegen Hohenlimburg (6:1) einen noch höheren Sieg hätte herausschießen können. „Allein Marcel Adamietz hätte in den vergangenen zwei Spielen sechs Tore schießen müssen“, sagt Dichtiar.

„Wir brauchen insgesamt zu viele Chancen für ein Tor.“ Zuletzt gewann der HFV in der Liga viermal hintereinander, die gute Serie will das Team natürlich ausbauen. „Vorhalle ist in etwa so gut wie wir, da kommt es auf die Tagesform an“, so Dichtiar.