Hedefspor Hattingen freut sich auf Rückkehrer Orhan Yigit

Hattingen. In der Kreisliga A trifft Hedefspor auf den TSV Witten. „Ein Sieg wäre ein wichtiger Motivationsschub für das kommende Jahr“, so Trainer Kutlu.

Für Hedefspor Hattingen ist das Aufeinandertreffen mit dem Konkurrenten TSV Witten (So., 14.30 Uhr) wohl die letzte Möglichkeit noch einmal Anschluss an die anderen Mannschaften im Tabellenkeller zu finden. „Ein Sieg wäre ein wichtiger Motivationsschub für das kommende Jahr“, erklärt Trainer Veli Kutlu. Im Jahr 2020 soll es für die Hattinger dann wieder besser laufen.

Zwei neue Spieler hat sich Hedefspor schon gesichert, einer davon ist ein alter Bekannter: Orhan Yigit kehrt nach einer zweijährigen Pause wegen einer schwerwiegenden Kreuzbandverletzung zurück.

Der Mittelfeldspieler war zu Westfalen- und Landesliga-Zeiten eine feste Größe bei den Hattingern (damals spielte Hedefspor noch auf Asche).

Zweiter Neuling: Timur-Can Güven

Zudem hat sich Timur-Can Güven dem Verein angeschlossen. „Er hat auch lange nicht gespielt, aber wenn beide fit sind, werden sie uns qualitativ sehr helfen“, so Kultu. Güven spielte zuletzt für den SSV Buer in der Landesliga. Der Fokus liegt bei Hedefspor allerdings zunächst auf dem kommenden Auswärtsspiel in Stockum.