HC Hasslinghausen kassiert im Topspiel die erste Niederlage

Der HC Hasslinghausen, Spitzenreiter der Handball-Kreisliga, hat im Topspiel gegen den Tabellendritten, den Niederbergischen HC II, die erste Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Mike Ermert verlor mit 23:29.

HC Hasslinghausen lässt nach starkem Beginn nach

Zu Beginn des Spiels sah es zunächst so aus, als könnte der HCH auch das zehnte Spiel in Folge gewinnen, denn die Hasslinghausener lagen schnell mit 6:1 in Führung. Nach einer Auszeit der Gäste schlichen sich jedoch immer mehr Fehler im Spiel der Gastgeber ein und der Vorsprung schmolz. Zur Pause stand es nur noch 12:11 für den HCH.

HCH lässt in der Schlussphase viele Möglichkeiten liegen

Körpereinsatz war im Topspiel gefragt. Hasslinghausens Patrick Bartsch setzt sich in dieser Szene gegen zwei Gegenspieler durch. Foto: Manfred Sander / FUNKE Foto Services

Nach der Halbzeit ließ sich der HC Hasslinghausen auf das schnelle Spiel der Gäste ein und so stand es nach 38 Minuten 17:17. In der Folge waren die Gäste ein wenig treffsicherer und zogen erstmals am HCH vorbei. Fünf Minuten vor dem Ende lag das Ermert-Team mit zwei Toren in Rückstand. Die Hasslinghausener versuchten noch einmal alles, um den Spielstand zu egalisieren, doch in den abschließenden drei Minuten vergab der HCH zu viele gute Möglichkeiten.

Schwache Siebenmeter-Statistik

Der Niederbergische HC II war hingegen eiskalt vor dem Tor und zog entscheidend davon. Ein Manko war auch die schwache Siebenmeter-Statistik des HC. Insgesamt scheiterte Hasslinghausen vierfach am gegnerischen Torwart.

HC Hasslinghausen - Niederbergischer HC II 23:29

HCH: Otto, Karbange; Hiedels, Fritzsch (6), Schönberger (1), Scholz, Göbel (2), Duda, Cziuk (3), Bartsch (2), Böhmer (2), Ermert, Hiedels (1), Niklas Slupek (5).