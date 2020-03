In der Kategorie „Sportlerin ab 18“ wurde die Hattinger Triathletin geehrt. Sie verwies Virginia Lesniak und Sarah Mäkelburg hinter sich.

Hattingen. Bei der Ehrung der EN-Sportler des Jahres 2019 am Dienstagabend in Witten landete die Hattinger Triathletin Conny Dauben vom TriTeam der TSG Sprockhövel in der Kategorie Sportlerin ab 18 auf dem ersten Platz. Sie ließ Virginia Lesniak (Tanzen, Boston-Club Düsseldorf) und Sarah Mäkelburg (Judo, Sport-Union Annen) hinter sich.

Dauben nahm unter anderem an der Ultra-WM auf Hawaii teil. Zehn Kilometer Schwimmen, 420 Kilometer Radfahren und am Ende auch noch 85 Kilometer Laufen (verteilt auf drei Tage). Das war kein Problem für die 44-jährige Extremsportlerin.

Die weiteren Sieger:

Sportlerin U18: Leticia Jung (Judo, Sport-Union Annen, Wohnort Witten)

Sportler U18: Benny Madu (Leichtathletik, DJK BW Annen, Wohnort Witten)

Sportler ab 18: Johannes Weißenfeld (Rudern, RC Westfalen 1929 Herdecke, Wohnort Herdecke)

Mannschaft U18: TG zur Roten Erde von 1848 Schwelm (Beachvolleyball, Britt Heisler/Jule Mantsch)

Mannschaft ab 18: Ruder-Club Witten (Rudern, Julia Eichholz/Annika Steinau)

Vier Einzelsportler aus Hattingen und Sprockhövel nominiert

In der Kategorie Ehrenamt wurden Karl Görke (1. JJJC Hattingen) und Wolfgang Hülssiep (TSG Sprockhövel) ausgezeichnet.

Insgesamt vier Einzelsportler, eine Mannschaft und zwei Ehrenamtler aus Hattingen und Sprockhövel waren für den Preis „EN-Sportler 2019“ nominiert.

Folgende Hattinger und Sprockhöveler Sportler waren nominiert: