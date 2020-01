Hattinger Talentscout Lina Neumair vernetzt Para-Sportler

Seit Anfang des neuen Jahres läuft ein Projekt für junge Para-Sportler am Stützpunkt beim TV Wattenscheid, wo Hattingens Talentscout Lina Neumair in der Organisation involviert ist. Sie vernetzt Vereine im Hintergrund, die Angebote für Kinder machen, die körperliche Einschränkungen haben, aber ihr Talent ausprobieren können.

„Jeden Dienstag werden den Kindern verschiedene Sportarten geboten, an die sie spielerisch herangeführt werden“, erklärt Lina Neumair. Dabei achten qualifizierte Trainer auf die Teilnehmer, um ein mögliches Talent erkennen und fördern zu können. Der Hattingerin ist es wichtig, jungen Para-Sportlern die Möglichkeit zu bieten, ihre Fähigkeiten auszubauen und ihnen eine mögliche sportliche Karriere aufzuzeigen. Sie ist daher mit Vereinen und dem TV Wattenscheid im Austausch und gibt Hilfestellungen. Vor Ort kümmert sich die Para-Abteilung des TV um die Organisation.

Hattingerin schaut beim Schnuppertag in Wattenscheid vorbei

Der TV Wattenscheid lädt außerdem zu einem Schnuppertag für Sportler mit Handicap ein. Am Samstag, 1. Februar, führt Trainerin Simone Lüth von 11 bis 13.30 Uhr in der Leichtathletik-Halle am Olympiastützpunkt Bochum Wattenscheid (Hollandstraße 95, Bochum) durch ein Programm. Lina Neumair wird an diesem Tag ebenfalls vorbeischauen.

Es wird mehrere Stationen mit Übungen im Bereich Sprint, Sprung, Lauf und Wurf geben. Interessierte mit Handicap aus allen Altersklassen können sich ausprobieren und die Räumlichkeiten, auch das Teilinternat, kennen lernen. „Wir sind immer auf der Suche nach Nachwuchs und freuen uns über jeden, der kommt“, so Simone Lüth. Vor Ort ist auch die sehbehinderte Paralympics-Medaillengewinnerin Katrin Müller-Rottgardt.