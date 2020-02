Ein Welperaner freut sich über den Oberliga-Titel, den er mit der weiblichen C-Jugend des SV Teutonia-Riemke gewonnen hat: Jens Weinheimer hat die Nachwuchsmannschaft der Bochumer zum Erfolg geführt und kämpft nun noch mit den Mädchen um den Einzug in die Westfalenmeisterschaft.

Früher war Weinheimer selbst bei der DJK Westfalia Welper aktiv, erst als Spieler und später als Trainer. Seine Tochter Lina lernte dort ebenfalls das Handballspielen, orientierte sich ab der D-Jugend im Jahr 2016 allerdings leistungsmäßiger in Richtung Riemke. Der Vater wechselte mit nach Riemke und wurde Trainer. Bereits im vergangenen Jahr spielte er mit den C-Juniorinnen als Jungjahrgang in der Oberliga. In diesem Jahr war das Ziel in der Qualifikationsrunde, die Hauptrunde der Oberliga zu erreichen. „Das war auch absolut realistisch“, sagte Weinheimer, der dies mit seiner Sieben auch schaffte.

Ziel war am Ende ein Platz unter den besten zwei Teams

„Es war dann in der Hauptrunde klar, dass wir gute Möglichkeiten haben, ganz oben mitzuspielen. Unser Ziel war es, einen der ersten beiden Plätze zu erreichen“, erzählte Weinheimer. Dabei fehlten ihm seine Tochter, die sich direkt zu Beginn der Saison schwer verletzte, sowie eine weitere Spielerin, die über die Schule aktuell im Ausland ist. Zum schärfsten Konkurrenten gehörte beim Kampf um den Titel der PSV Recklinghausen, den seine Riemkerinnen am vergangenen Wochenende mit 30:16 in die Schranken wiesen. Das Hinspiel hatte die Teutonia knapp verloren 26:27. „Die Mädels waren dann heiß“, so Weinheimer.

Nun stehen Spiele gegen den zweiten der Parallelstaffel (HSV Minden-Nord) an, am 8. und 15. März. Es geht um den Einzug in die Westfalenmeisterschaft, eine Final-Four-Runde Ende April.