Hattingen: Ukraine-Krieg hat weiterhin Folgen für den Sport

Hattingen. Abgestellte Duschen und eine mögliche Belegung einer Turnhalle für Geflüchtete waren Themen beim Stadtsportverband. Zudem wurde gewählt.

Bei der Mitgliederversammlung des Stadtsportverbandes Hattingen wurden Karl Görke (1.JJJC Hattingen) zum Schatzmeister, Gudrun Heller (PSV Ennepe-Ruhr) zur Geschäftsführerin, Ina Böckenhüser (TC Ludwigstal) zur Sportwartin, Gisbert Tiede (VfL Niederwenigern) zum Sportabzeichenbeauftragten und Oliver Babik (Segelverein Hattingen) und Tobias Kleinschmidt (SG Welper) zu Kassenprüfern gewählt.

Der Vorstandsvorsitzende Michael Heise (1. JJJC Hattingen/Hattinger Segel-Club) und seine Stellvertreterin Marita Lutz (Schwimmverein Hattinger) sind noch bis ins kommende Jahr 2023 in ihren Ämtern gewählt.

Im Mittelpunkt standen aber Bürgermeister Dirk Glaser und der Vorsitzende des Ausschusses für Sport und Bewegung der Stadt Hattingen, Michael Kreutz mit ihrem Bericht über die aktuelle Energiekrise.

Hoffnung darauf, dass die Duschen nach den Herbstferien wieder geöffnet werden

Dirk Glaser stellte in Aussicht, dass die Stadt nichts unversucht lassen will, um die Duschen wenigstens mit kaltem Wasser wieder nach den Herbstferien zu öffnen.

Er bezeichnete die Gesamtsituation durch den Krieg in der Ukraine aber als sehr schwer. Denn neben der Energieknappheit könnte dieser auch zu einer steigenden Anzahl an Geflüchteten sorgen, für die es dann neue Unterbringungsmöglichkeiten geben müsse. Im Fokus dabei: die Sporthalle Talstraße.

Michael Heise bat dringlichst darum, erst alle anderen Möglichkeiten auszuschöpfen, bevor wieder die Umnutzung einer Sporthalle beschlossen wird. „Zu allen anderen Problemen sei das für die betroffenen Vereine ein absolutes Desaster und eine Zumutung“, so Heise. Michael Kreutz versprach, dass er sich einsetzen werde, um alles zu tun, was politisch möglich ist, um die Arbeit der Vereine nicht weiter zu erschweren.

Sorge vor den Auswirkungen beim 1. JJJC Hattingen

Sollte es zu einer Belegung mit Geflüchteten in der Sporthalle Talstraße kommen, sei eine längere Ankündigung von Nöten und nicht so kurzfristig wie beim letzten Mal, forderte Rainer Schröter von der DJK Märkisch-Hattingen. Auch Angela Andree vom 1. JJJC Hattingen machte deutlich, dass ihr Verein mit immerhin 300 Mitgliedern durch eine erneute Schließung des Haupttrainingsortes großen Schaden nehmen würde.

Erst in den vergangenen Monaten haben junge Mitglieder des Vereins den Kraftraum im Keller rein ehrenamtlich wieder hergerichtet. Viele Kinder und Jugendliche, die in der Talstraße trainieren und mit den Eltern auf den kurzen Weg zur Sporthalle angewiesen sind, werden dann wohl wieder weite Wege in Kauf nehmen müssen. Ihre Befürchtung: Der Verein verliert an Mitgliedern, geplante Schulkooperationen können nicht stattfinden und gerade die jungen Vereinsmitarbeitenden verlieren an Motivation.

Nichtsdestotrotz sind der Stadtsportverband und seine angegliederten Vereine in der Not weiterhin bereit Opfer zu bringen und wollen weiterhin ihr bestes mit speziellen Angeboten zur Integration Geflüchteter tun.

Dem Pakt für Sport wird zugestimmt

Weiter auf der Tagesordnung standen ein Bericht von Sarah Quirbach zum Projekt „Sportplatz Kommune“ und die Diskussion und Verabschiedung des neuen „Paktes für den Sport“. Dieser soll trotz der aktuellen schwierigen Situation die Zukunft des Sports und der Sportvereine in Hattingen in den Blick nehmen.

Die Stadt Hattingen und der Stadtsportverband wollen ihre Zusammenarbeit auf neue Beine stellen und noch enger zusammenarbeiten.

Die anwesenden Mitglieder stimmten bis auf zwei Enthaltungen dem „Pakt für den Sport“ zu. Noch muss er aber durch den Rat.

