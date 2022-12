Die SG Welper geht als Titelverteidiger in die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft in Hattingen - der Landesligist gewann die bislang letzte Ausgabe im Jahr 2020.

Nach zwei Jahren Pause findet die Hallenstadtmeisterschaft in Hattingen wieder statt.

Nach zwei Jahren Pause aufgrund der Corona-Pandemie sollen 2023 in Hattingen wieder Hallenfußball-Stadtmeisterschaften stattfinden

Es gibt zwei Senioren-Meisterschaften (Erst- und Reservemannschaften), drei Altherren-Turnier (Ü32, Ü40, Ü50) und insgesamt elf Jugendturniere vom 7. bis 29. Januar

In diesem Artikel finden Sie alle Infos und Termine sowie die Gruppenauslosung

Die Hattinger Fußball-Hallenstadtmeisterschaft findet Anfang des Jahres 2023 wieder statt. Seit Mittwochabend steht nun auch fest, in welchen Gruppen gespielt wird – und bei den Erstmannschaften gibt es eine echte Krachergruppe rund um die SF Niederwenigen.

Hallenfußball-Stadtmeisterschaft Hattingen: Die Gruppen bei den Senioren

In Gruppe A treffen mit dem TuS Hattingen, der SG Welper und den SF Niederwenigern gleich drei Mannschaften aufeinander, die auf dem Feld im überkreislichen Fußball zu Hause sind, in der Bezirks- oder Landesliga. Das verspricht schon viel Spannung in der Vorrunde, gute Chancen für die Kreisligisten in anderen Gruppen – und ein hartes Programm für die DJK Märkisch Hattingen, das vierte Team der Gruppe A.

Der TuS Blankenstein nimmt nicht am Wettbewerb der Erstmannschaften teil, da für Blankenstein nur noch die Zweite in der Kreisliga C im Spielbetrieb ist. Auch Hedefspor II nimmt nicht mehr am Spielbetrieb teil und spielt nicht bei den Reserveteams mit, Hedefspor III dagegen schon.

Hier sind die Gruppen der Erstmannschaften im Überblick:

Gruppe A: DJK Märkisch, TuS Hattingen, SF Niederwenigern, SG Welper

Gruppe B: SuS Niederbonsfeld, RSV Hattingen, VfL Winz-Baak

Gruppe C: SG Hill, FC Sandzak, Hedefspor

Die Gruppenauslosung der Reserveteams (Egon-Schmidt-Gedächtnisturnier):

Gruppe A: SF Niederwenigern II, TuS Hattingen II, SG Welper II, SuS Niederbonsfeld II

Gruppe B: TuS Blankenstein II, DJK Märkisch II, SF Niederwenigern III

Gruppe C: Hedefspor III, FC Sandzak II, TuS Hattingen II

Die Gruppenauslosung bei den Ü-Mannschaften

Die Alten Herren spielen in drei Altersklassen ihre Stadtmeister aus. Bei der Ü50 und Ü40 gibt es allerdings keine Gruppenphase, die vier bzw. sechs gemeldeten Mannschaften spielen im Modus jeder-gegen-jeden. In der Ü32 gehen neun Mannschaften in zwei Gruppen ins Turnier.

Die Gruppenauslosung der Ü32:

Gruppe A: Hedefspor, SG Blankenstein/Welper, RSV Hattingen, TuS Hattingen, VfL Winz-Baak

Gruppe B: DJK Märkisch, FC Sandzak, SG Hill, SF Niederwenigern

Bei der Ü50 messen sich Blankenstein/Welper, die DJK Märkisch, die SF Niederwenigern sowie eine gemischte Stadtauswahl. Bei der Ü50 spielen Hedefspor, der TuS Hattingen, Blankenstein/Welper, Niederbonsfeld, Märkisch und Niederwenigern mit.

Die Junioren-Gruppen der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft

In der A-Jugend spielen die SF Niederwenigern, SuS Niederbonsfeld, TuS Hattingen, DJK Märkisch und Hedefspor im Modus jeder-gegen-jeden gegeneinander. In allen anderen Altersklassen wird in meist zwei Gruppen gespielt.

B-Jugend:

Gruppe A: SF Niederwenigern, Hedefspor, DJK Märkisch

Gruppe B: SuS Niederbonsfeld, DJK Märkisch II, TuS Hattingen

C-Jugend:

Gruppe A: TuS Hattingen II, SG Welper I, SuS Niederbonsfeld II, DJK Märkisch

Gruppe B: SuS Niederbonsfeld II, Hedefspor, SG Welper II, TuS Hattingen I

D-Jugend erste Mannschaften:

Gruppe A: SuS Niederbonsfeld, SG Welper, SF Niederwenigern

Gruppe B: TuS Hattingen, Hedefspor, DJK Märkisch

D-Jugend zweite Mannschaften:

Gruppe A: SG Welper II, DJK Märkisch II, SF Niederwenigern II

SuS Niederbonsfeld II, TuS Hattingen II, Hedefspor II

E-Jugend alt:

Gruppe A: DJK Märkisch, TuS Hattingen, SG Welper, SF Niederwenigern II

Gruppe B: Hedefspor, SuS Niederbonsfeld, SF Niederwenigern I

E-Jugend jung:

Gruppe A: SG Welper I, Hedefspor, SF Niederwenigern, SuS Niederbonsfeld II

Gruppe B: SG Welper III, SuS Niederbonsfeld I, TuS Hattingen, DJK Märkisch II

Gruppe C: SG Welper IV, DJK Märkisch I, SG Welper II

F-Junioren:

Je acht Mannschaften spielen in Alt- und Jungjahrgang im Modus jeder gegen jeden

Altjahrgang: SuS Niederbonsfeld, SF Niederwenigern I & II, SG Welper I & II, DJK Märkisch, Hedefspor, TuS Hattingen

Jungjahrgang: DJK Märkisch I & II, SG Welper I & II, Hedefspor, TuS Hattingen, Niederwenigern, Niederbonsfeld

Planung war kein einfaches Unterfangen

Fest stand bereits vor der Auslosung, dass es aufgrund von zu wenigen Teams keinen Frauen-Wettbewerb geben wird und dass der FC Sandzak-Hattingen als Ausrichter bei den Senioren und der TuS Hattingen als Ausrichter bei den Junioren fungiert.

Im bisher letzten Endspiel standen sich am 5. Januar 2020 die Sportfreunde Niederwenigern und die SG Welper gegenüber. Die SG gewann im Neunmeterschießen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Auch der Terminplan wurde nun festgezurrt, was kein einfaches Unterfangen war, immerhin musste die Fußballfachschaft zahlreiche Jugendmannschaften unterbringen und zugleich die Handballspiele des Ruhrbogens Hattingens beachten. Der Spielplan musste quasi drumherum gebaut werden.

A-Jugend spielt vor den Senioren am 8. Januar

Daher werden die A-Junioren am letzten Ferientag von 10 bis 13 Uhr vor den Senioren spielen. Die D-Jugend spielt am Sonntag, den 29. Januar zwei Turniere aus. Eins für die ersten Mannschaften, eins für die zweiten Mannschaften, da ein gemeinsames Turnier mit den 13 gemeldeten Teams nicht darstellbar war.

Auch für die Mini-Kicker sind zwei Turniere vorgesehen. Am 21. Januar soll der Altjahrgang spielen, am 28. Januar der Jungjahrgang. Beide Turniere finden auf mehreren Spielfeldern im Modus Drei-gegen-Drei auf kleine Tore statt.

An diesen Tagen wird gespielt

Samstag, 07. Januar 2023: Reservemannschaften (Egon-Schmidt-Gedächtnisturnier) ca. 12.00 bis 17.30 Uhr

Sonntag, 08. Januar 2023: A-Jugend ca. 10 bis 13 Uhr

Sonntag, 08. Januar 2023 Senioren (1. Mannschaften) ca. 13.30 bis 19 Uhr

Samstag, 14. Januar 2023: Ü32 (Altherren) ca. 12 bis 17 Uhr (danach Handball)

Sonntag, 15. Januar 2023: Ü50 (Super-Altliga) ca. 11 bis 14 Uhr

Sonntag, 15. Januar 2023: Ü40 (Altliga) ca. 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr

Samstag, 21. Januar 2023: Minis „alt“ ca. 9.30 bis 12.30 Uhr

Samstag, 21. Januar 2023: F-Jugend „alt“ ca. 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Samstag, 21. Januar 2023: B-Jugend ca. 17 bis 20 Uhr

Sonntag, 22. Januar 2023: F-Jugend „jung“ ca. 10 bis 15 Uhr

Sonntag, 22. Januar 2023: C-Jugend ca. 15 Uhr bis 19.30 Uhr

Samstag, 28. Januar 2023: Minis „jung“ ca. 9.30 bis 12.30 Uhr

Samstag, 28. Januar 2023: E-Jugend „jung“ ca. 13 bis 18.30 Uhr (danach Handball)

Sonntag, 29. Januar 2023: E-Jugend „alt“ ca. 9.30 bis 13.30 Uhr

Sonntag, 29. Januar 2023: ab ca. 13.30 Uhr erst die D2-Mannschaften, danach die D1-Mannschaften

