Gevelsberg gewinnt EN-Cup, Obersprockhövel II kleines Finale

Als Muhidin Ramovic angelaufen war, flog der Ball erst an die Latte, von dessen Unterkante dann aber ins Tor. Der Jubel war groß, auch wenn die Reserve des SC Obersprockhövel damit nach Entscheidungsschießen nur Platz drei beim wieder ausgerichteten EN-Cup belegt hatte. Der Ausrichter TuS Hasslinghausen hatte auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen.

Nach fünf Jahren Pause fand das Turnier wieder statt, in der Sporthalle in Haßlinghausen. Nach einer Vorrunde am Samstag spielten noch fast alle Teams in der Zwischenrunde um den Einzug ins Viertelfinale. Von den heimischen Vertretern schaffte es die Reserve des SCO am weitesten, unterlag erst im Halbfinale dem späteren Sieger FSV Gevelsberg mit 2:3. Das Team des Ausrichters war im Viertelfinale bei der deutlichen 1:5-Pleite ausgeschieden. Das Halbfinale war das Ziel. Aber der Ärger über kurzfristige Absagen war dann zwischenzeitlich größer.

Drei Teams sagen für oder am zweiten Turniertag ab

Lokalsport Eine Wiederholung steht noch nicht fest Das Turnier war aus Sicht des TuS Hasslinghausen trotz der Probleme durch kurzfristige Absagen ein großer Erfolg. „Auch dank der vielen Helfer, die einen riesigen Aufwand gestemmt haben“, sagte Christian Parlow. Ob es eine Wiederholung gibt, stehe noch nicht fest. „Wir müssen schauen, ob Zusagen auch zuverlässig sind. Und wir müssten den Spielplan anpassen, die Teams hatten teilweise lange Wartezeiten zwischen den Spielen.“

Märkisch Hattingen, die DJK Ruhrtal Witten und die zweite Mannschaft des TuS Hasslinghausen schieden nach der Vorrunde aus. Doch abends sagte der TuS Hattingen II dann für den zweiten Turniertag ab. Der Grund: zu wenig Personal. Gleichzeitig hatten die Rot-Weißen ein Freundschaftsspiel auf dem Feld abgesprochen. Der Ausrichter hatte noch kurzfristig aus seiner zweiten und dritten Mannschaft einen Ersatz gefunden.

Am Sonntag dann reisten der Hiddinghauser FV und Blau-Weiß Voerde in und nach der Zwischenrunde dann ab. Ebenfalls wegen Freundschaftsspielen. „Die Vereine bekommen auf jeden Fall eine Geldstrafe. Es ist ein Wermutstropfen und stört die Organisation des Turniers. Gerade Hiddinghausen müsste es als früherer Veranstalter wissen, wie schwierig es dann ist“, sagte der TuS-Vorsitzende Jörg Rottmann. Andere Teams rückten so ins Viertelfinale nach. Der FC Bosna Hagen kam so sogar bis ins Endspiel gegen Gevelsberg, wo er knapp mit 0:1 unterlag.

Ausrichter verfehlt sein sportliches Ziel

Die Spieler und Trainer des FSV Gevelsberg jubelten über den Titelgewinn. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Der Siegertrainer, Uwe Jöns sagte zur Situation: „Kompliment an den Veranstalter, dass es trotz der Probleme so gut organisiert war.“ In seinen Augen hatte Gevelsberg eine schwere Vorrunde, sich dann in der Zwischenrunde gesteigert und das Turnier verdient gewonnen. Christian Parlow, Co-Trainer des TuS Hasslinghausen, sagte zum eigenen sportlichen Abschneiden: „Mit der Vorrunde und Zwischenrunde sind wir sehr zufrieden, das erste schlechte Spiel von uns war dann leider direkt in der K.O.-Phase. Wir waren nicht nah genug am Mann.“ Und Rottmann wurde deutlich: „Wir hatten es verdient, nach dem Spiel auszuscheiden.“

Von den heimischen Teams schieden außerdem die TSG Sprockhövel II und der VfL Gennebreck (war nachgerückt) im Viertelfinale aus. Der SCO II gewann gegen die Reserve des Ausrichters 5:2, ehe der FSV Gevelsberg die Truppe stoppte, die sich aufgrund eines ebenso parallelen Testspiels aber mit den Altherren vermischt hatte, um weiter antreten zu können. Im Viertelfinale hielt SCO-Keeper Björn Zell zwar einige Bälle der angriffslustigen Gevelsberger, spielte sich aber wenig selbst heraus – trotz einer Fehlpässe der Gegner. Einen des aufgerückten Torhüters fing Muhidin Ramovic ab und traf. Aus dem Spiel heraus legte der SCO noch einmal nach, ehe Gevelsberg eine Minute vor Schluss den Siegtreffer markierte.

Björn Zell hält einen Strafstoß im Entscheidungsschießen

Muhidin Ramovic verwandelte den entscheidenden Strafstoß für die Reserve des SC Obersprockhövel. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Das Spiel um Platz drei gegen den VfB Schwelm ging auf Wunsch des personell gebeutelten SCO direkt ins Entscheidungsschießen. Der VfB traf, Björn Zell danach auch. Schwelm traf wieder, Tim Gummersbach ebenso. Dann hielt Zell und Ramovic traf eben die Unterkante der Latte, von wo aus der Ball ins Tor fliegt. Der SCO gewann 3:2.

Co-Trainer Andreas Klatt zeigte sich zufrieden mit der Leistung und betonte auch nochmal in Richtung abreisende Teams: „Es tut mir für Veranstalter leid, wenn sie keine Lust haben, anzutreten. Das ist respektlos.“