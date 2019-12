Kamen. Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen holt zum dritten Mal Vereinsvertreter für kreative Runden zusammen. Es gibt Tipps von Fachleuten

Fußballverband lädt zum Vereinsforum nach Kaiserau ein

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) lädt zum 3. Vereinsforum ins Sportcentrum Kaiserau ein. Anmeldungen für die Veranstaltung am 6. und 7. März 2020 sind ab sofort über das Online-Formular auf flvw.de möglich.

Eingeladen sind Vereinsvertreter aus ganz Westfalen. Die Vereine aus Sprockhövel und viele aus Hattingen gehören zum Verband, mit Ausnahme der Sportfreunde Niederwenigern und des SuS Niederbonsfeld, die zum Fußballverband Niederrhein zählen. Diskussionen auf Augenhöhe mit den ehren- und hauptamtlichen Verantwortlichen des Verbandes und Mitarbeit an der Zukunft erwarten die Teilnehmer.

13 Workshops warten auf die Teilnehmer

Am ersten Tag stellen sich unter anderem die Ausschüsse und Kommissionen den Fragen des Forums. An Tag zwei ist aktive Mitarbeit gefragt: in 13 Workshops stehen Fachleute stehen zu Themen wie Sponsoring, Edubreak (E-Learning), Kinderleichtathletik, Fußballfitness, Schiedsrichter-Gewinnung und Gewalt gegen Schiedsrichter oder Kinderschutz zur Verfügung. Es gibt konkrete Tipps und Handlungsempfehlungen für die Vereinsarbeit.