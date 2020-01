Hattingen. Neun Ü32-Mannschaften spielen am Samstag den Hattinger Stadttitel aus. Sonntag zaubern die Ü40-Teams auf dem Parkett in der Halle am Schulzentrum

Erfahrung ist gefragt: Turniere der Altherren stehen an

Das zweite Januarwochenende gehört den erfahrenen Fußballspielern in Hattingen. Die Turniere der Ü32, der Ü40 und Ü50 stehen am Samstag und Sonntag in der Halle am Schulzentrum Holthausen an. Den Auftakt machen die Mannschaften der Super-Alt-Liga.

Märkisch und die Sportfreunde eröffnen das Ü50-Turnier

Vier Teams haben sich für das Ü50-Turnier gemeldet. Um die Hattinger Stadtkrone spielen die DJK Märkisch Hattingen, die Sportfreunde Niederwenigern, die Spielgemeinschaft Welper/Blankenstein und die SG Hill. Das erste Spiel steigt um 11 Uhr zwischen Märkisch und den Sportfreunden. Das Endspiel ist für 13.12 Uhr vorgesehen.

Neun Teams kämpfen um vier Halbfinalticket

Die Sportfreunde Niederwenigern um Jürgen Margref (l.). scheiterten im vergangenen Jahr im Halbfinale. Foto: Fischer / Funke Foto Services GmbH

Ab 14.30 Uhr kämpfen dann neun Teams der Ü32 um den Stadttitel. In Gruppe A treffen Ausrichter Hedefspor Hattingen, der VfL Winz-Baak, die Sportfreunde Niederwenigern, der TuS Hattingen und die DJK Märkisch Hattingen aufeinander. In der Parallelgruppe spielen die SG Hill, der RSV Hattingen, der SuS Niederbonsfeld und die SG Welper/Blankenstein um zwei Halbfinaltickets. Geplant ist das Endspiel um 19.19 Uhr.

SuS Niederbonsfeld geht als Titelverteidiger ins Rennen

Sonntag dürfen dann Hattingens Ü40-Fußballer in der Halle zaubern. Der SuS Niederbonsfeld trifft als Titelverteidiger in Gruppe A auf den SC Oberstüter, die SG Welper/Blankenstein II und die Sportfreunde Niederwenigern. Die SG Welper/Blankenstein, die DJK Märkisch, Hedefspor und eine Stadtauswahl treffen in der anderen Gruppe aufeinander.