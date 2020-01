EGV Hattingen erlebt in der Winterpause einen Umbruch

Nach der Winterpause geht der EGV Hattingen mit einer Mannschaft weniger in die restliche Meisterschaftsrunde. Die zweite Mannschaft ist abgemeldet worden, nachdem zwei Spieler den Verein verlassen hatten. Dafür ist der Kader für die erste Mannschaft bis zum Sommer breiter aufgestellt, um sich für die neue Saison zu positionieren. Noch können die Gesellen den Klassenerhalt schaffen.

Da Stefan Proschen den EGV verlassen und sich in seiner Heimat Witten den SF Schnee angeschlossen, fehlt der ersten Mannschaft ein wichtiger Spieler. Außerdem hat Paul Klaucke nach mehr als einem Jahr ohne eine Partie seine Spielberechtigung verloren. „Damit fehlen uns für die erste und zweite Mannschaft zwei Spieler, so dass wir die Zweite abgemeldet haben“, erklärt Oliver Wagner, Spieler und Vorsitzender des Vereins. Mit Ulrich Herzog gibt es zwar einen Neuzugang, der aber vorerst in der dritten Mannschaft aufgebaut werden soll.

Klassenerhalt steht beim EGV Hattingen nicht an erster Stelle

Für seine erste Mannschaft hat der EGV nun elf einsatzfähige Spieler. „Das gibt uns mehr Geschlossenheit und Planungssicherheit. Wir sind guter Dinge, in fast jedem Spiel konkurrenzfähig zu sein und wollen noch den ein oder anderen Punkt holen“, zeigt sich Wagner angriffslustig. Der Klassenerhalt sei allerdings nicht das primäre Ziel. „Uns geht es mehr darum, wieder unsere Geselligkeit zu stärken, da spielen wir auch gerne eine Klasse tiefer. Wir sind natürlich ehrgeizig genug, alles zu versuchen“, sagt Wagner.

Lokalsport Erste Mannschaft des VfL Winz-Baak unverändert Die Landesliga-Mannschaft des VfL Winz-Baak hat sich über den Winter nicht verändert. Sie bleibt in ihrer Konstellation bestehen und spielt weiter mit um den Aufstieg in die Verbandsliga, was das Ziel ist. Aktuell ist der VfL Z weiter in der Liga. Der Erste steigt direkt auf, der Zweite spielt in der Aufstiegsrelegation mit.

Beim Ligakonkurrenten VfL Winz-Baak II gibt es ebenfalls Veränderungen. Zwei Spieler kommen in die Mannschaft hinein, zwei verlassen sie. Die Wechsel sind jeweils intern. Im unteren Paarkreuz spielen ab sofort Michael Bätz (Position fünf) und Daniel Schwarz (Position sechs). Bätz hatte bereits in der Hinrunde sechs Einsätze, davon alle Einzel gewonnen und im Doppel nur zweimal verloren. „Wir erhoffen uns so auch in der Rückrunde einige Punkte“, gibt VfL-Sprecher Nico Möller einen Einblick in die Kaderplanungen.

Interne Wechsel beim VfL Winz-Baak

Vorher war Bätz in der fünften Mannschaft des VfL gemeldet. Aus der dritten Mannschaft kommt Daniel Schwarz, der sich vor einem Jahr den Nordstädtern angeschlossen hat, sich im Sommer aber etwas zurückzog. Nun möchte er zurück in die zweite Mannschaft. „Wir sind generell eine junge Mannschaft, da passt er mit seinen 28 Jahren gut rein“, findet Möller. Die beiden Neuen werden zunächst auch ein Doppel bilden. „Wir orientieren uns dort nun und schauen, wie wir uns dann am besten aufstellen“, sagt Möller.

Platz machen Jens Neumeier, der Jugendleiter des Vereins, sowie Jörg Wittebrock. „Jens ist ohnehin sehr aufopferungsvoll für den Verein und gegenüber den Teamkollegen. Ohne ihn würde vieles nicht laufen“, lobt Möller. Neumeier spielt nun in der dritten Mannschaft, Wittebrock in der fünften. Der Verein muss nach einem Punktesystem aufstellen, daher rutschte Wittebrock in die fünfte Mannschaft. Für die zweite Mannschaft ist nach oben wohl nicht mehr möglich, da sich hinter Tabellenführer TT-Team Bochum II der Zweite, Tus Rahm, personell verstärkt hat.