DJK Westfalia Welper II will aus dem Tabellenkeller raus

Als ein „Schicksalsspiel“ bezeichnet Dennis Galbas die Partie der DJK Westfalia Welper II gegen die HSG Rauxel-Schwerin II (So, 19 Uhr, Halle Marxstraße). Der Trainer der Welperaner und seine Mannschaft wollen den letzten Platz wieder verlassen, den sie sich momentan gemeinsam mit dem SV Westerholt II teilen.

„Wir wollen in den nächsten drei Spielen möglichst viele Punkte holen. Das sind alles Teams in Schlagweite“, sagte Galbas mit Blick auf die nach dem Heimspiel folgenden zwei Partien gegen den Bochumer HC sowie den SV Westerholt II.

Schnelles Spiel soll der DJK Welper Erfolg bringen

Galbas setzt dabei auf das schnelle Spiel, was die Welperaner beherrschen. Gegen die DJK Rauxel-Schwerin werden auch einige A-Jugendliche der DJK die Zweite verstärken. „Wir müssen aber in unseren Grundstrukturen bleiben, was in der Trainingswoche sehr gut geklappt hat“, freut sich Galbas.

Die Richtung stimme, die Einstellung zuletzt auch, die der Coach das ein oder andere Mal schon kritisiert hatte und Spieler aus dem Kader strich. „Daher bin ich positiv gestimmt, dass wir die Punkte behalten können“, so Galbas. Nicht mitwirken können Dominik Bauer sowie Mathias Porbeck.