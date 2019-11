DJK Westfalia Welper hat die oberen Ränge im Blick

Hattingen. Die Sieben von Trainer Michael Wolf hat in der Liga zuletzt zweimal in Folge gewonnen. Dazu hat sie zuletzt neues Selbstvertrauen getankt.

Die DJK Westfalia Welper ist in der Handball-Bezirksliga momentan mit recht wechselhaften Leistungen unterwegs. Erst einmal gelang es den Welperanern bisher, zwei Spiele in Folge zu gewinnen. Dennoch stehen die Jugendkraftler aktuell bei einem Spiel Rückstand mit 9:5-Punkten auf einem respektablen vierten Rang. Diese gute Position gilt es am Sonntag mit einem Auswärtssieg bei der ETG Recklinghausen zu festigen. Anwurf ist um 17 Uhr.